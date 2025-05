MC Ryan paga R$ 948 mil para reparar gramado de estádio após cavalo de pau

MC Ryan SP, 24, pagou R$ 948.176,68 ao clube XV de Piracicaba, ontem, para reparar os danos causados no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Pagamento foi depositado na conta do time. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa do clube, que explicou que valor repassado foi exatamente o que consta no orçamento da empresa que realizará o reparo.

Defesa do músico aceitou acordo proposto pelo Ministério Público. O artista se comprometeu a reparar os danos causados e, também, a pagar 60 salários-mínimos a uma instituição beneficente que será indicada pela Justiça. O MP detalhou as condições do acordo em contato com a reportagem.