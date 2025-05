Sport tira profissional do Santos e terá novo executivo de futebol

Entre janeiro e junho de 2024, Thiago Gasparino assumiu o CIFUT (Centro de Inteligência de Futebol) do Corinthians. Ele foi o responsável pela indicação e no trabalho pela contratação do meia Rodrigo Garro e do zagueiro Gustavo Henrique, mas perdeu espaço dentro do clube e deixou o Timão com seis meses de trabalho.