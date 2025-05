São Paulo: Cotado à sucessão, Belmonte não crava candidatura à presidência

Belmonte é um dos pilares da reconstrução promovida no Tricolor e atribui muito do sucesso à boa relação que a diretoria possui.

Nós temos uma relação muito boa, a gente pensa muito parecido na questão do futebol e de gestão. Óbvio que ter uma divergência ou outra é normal, mas eu reputo que a gestão que o Julio tem feito é uma gestão de recuperação do São Paulo. A gente está junto e tem confiança mútua. Eu acho que o Julio vai passar como um grande presidente da história do clube porque ele recuperou a imagem e os títulos do São Paulo e está fazendo muito para recuperar do ponto de vista financeiro.

Carlos Belmonte

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar todas as semanas no canal do UOL Esporte no YouTube.