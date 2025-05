São Paulo tira Lucas do clássico contra o Palmeiras no gramado sintético

O Diretor de Futebol do clube, Carlos Belmonte já tinha antecipado ser contra a utilização de Lucas no sintético em entrevista ao 'Zona Mista do Hernan'. A lista oficial dos relacionados para o jogo sai no final do dia.

Tenho muita preocupação porque o Lucas se lesionou no sintético e foi uma lesão séria. A gente precisa tomar bastante cuidado com ele. Mas se o treinador decidir utilizá-lo, terá todo o meu apoio como diretor, porque essa é uma decisão que ele vai tomar com o atleta, só que eu acho que a gente deve tomar um pouco de cuidado porque o Lucas está voltando agora.

Carlos Belmonte