Refúgio climático: solução ou paliativo para o calor extremo?

No caso da capital mineira, uma das principais metas era disponibilizar água potável gratuita para a população em trânsito, principalmente diante das frequentes ondas de calor. Em 14 de março, a cidade registrou a temperatura mais alta do ano, chegando a 34,6°C, de acordo com a Defesa Civil da cidade. Segundo Maria Consuelita Oliveira, diretora de Qualidade Ambiental da prefeitura de Belo Horizonte, o projeto também foi pensado para estimular a manutenção e o plantio de árvores urbanas.

Junto com a amenização do calor, vêm outros benefícios: "Esses equipamentos melhoram as condições de subsistência das árvores e viabilizam a biodiversidade na cidade. Diminuem ainda o escoamento superficial da água de chuva, aliviando o sistema de drenagem, possibilitam a disposição de equipamentos de lazer e permanência e promovem o 'embelezamento' urbano. As árvores também atuam na qualidade do ar, absorvendo poluentes e gás carbônico."

Embora esteja funcionando há alguns meses, o departamento de Qualidade Ambiental ainda não dispõe de um número exato de quantos cidadãos foram beneficiados e como a iniciativa está impactando a população em dias quentes. "Estudos sobre impactos positivos estão sendo realizados, e o que se pode afirmar é que havia uma demanda reprimida por água gratuita para beber e o bebedouro está sendo usado constantemente."

Como os refúgios funcionam na prática

Os refúgios climáticos podem ter diferentes funções, dependendo da necessidade local. Há estruturas voltadas para enchentes, como parques inundáveis e reservatórios para conter a água das chuvas, e também espaços pensados para enfrentar ondas de calor, tempestades e secas.

"Eles podem ser áreas refrigeradas ou arborizadas que reduzem as temperaturas, além de construções resistentes a ventos fortes e enchentes, muitas vezes, subterrâneas ou protegidas por barreiras naturais ou artificiais. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas residências possuem um porão para que as pessoas possam se refugiar durante a passagem de um furacão", explica Vieira.