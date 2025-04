Como a passagem pela seleção pode comprometer a ótima temporada de Raphinha

No sábado, 5 de abril, depois do jogo que acabou num empate contra o Betis, um descontrolado Raphinha partiu para cima do quarto árbitro para reclamar do que julgou ser pouco tempo de acréscimo. Notando que o jogador estava fora de controle, o treinador do Barcelona, time de Raphinha, tentou impedi-lo, e os dois discutiram acaloradamente ainda em campo. Depois, na saída para o vestiário, Raphinha encontrou o goleiro Ter Stegen, que não havia jogado, e usou os braços para se livrar dele e do que parecia ser uma tentativa de conversa no estilo "deixa disso". A linguagem corporal de Raphinha, violenta com o companheiro de time, foi flagrada por celulares.

O futebol comporta nervosismo e reações emocionadas. Não haverá o dia em que o jogo perderá essa capacidade. A questão é compreender se a reação de Raphinha foi motivada pelo que aconteceu no jogo com o Betis ou se ele está carregando a bagagem da desmoralização que trouxe da data Fifa. Reclamar de forma dura com o juiz não é exatamente o problema. A questão fica estranha e bastante vulgar quando ele escolhe ser violento com seu treinador e com um companheiro de time.

Raphinha faz a melhor temporada da sua vida. Tem sido citado como potencial candidato a ganhar o prêmio de melhor do mundo. Mas aí uma data Fifa cruzou seu caminho.