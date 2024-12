Redução de nuvens baixas intensifica aquecimento global, mostra estudo

A cobertura de nuvens em altitudes altas e médias, por outro lado, apresentou pouca ou nenhuma diminuição, o que agrava o problema. Isso ocorre porque as nuvens em camadas altas e frias de ar também refletem parte da radiação solar. No entanto, elas também têm um efeito de aquecimento.

O motivo: elas mantêm na atmosfera o calor que a superfície da Terra irradia - como um cobertor. As nuvens baixas não têm esse efeito. "Se houver menos nuvens baixas, perderemos apenas o efeito de resfriamento. Portanto, a atmosfera ficará mais quente", explica Gössling. Nos últimos dez anos, tem havido cada vez menos nuvens desse tipo na Europa.

Aquecimento global faz nuvens desaparecerem?

Para resumir: menos nuvens em baixas altitudes causam menos reflexão solar, o que, por sua vez, causa temperaturas mais altas na Terra. Não está muito claro, entretanto, por que há menos nuvens baixas.

Um dos motivos pode ser o fato de que menos fuligem e outras partículas finas de poeira estão sendo liberadas no ar, por causa, por exemplo, de leis de controle da poluição do ar, como requisitos mais rigorosos para o diesel marítimo. Esses aerossóis atuam na atmosfera como chamados núcleos de condensação, em torno dos quais as gotículas de água se acumulam, formando nuvens. Variações naturais no oceano também podem ter causado a diminuição das nuvens em baixas altitudes.

De acordo com o pesquisador do AWI Helge Gössling, no entanto, esses fatores não são suficientes como explicação. Ele suspeita de um terceiro mecanismo por trás do desaparecimento dessas nuvens: o próprio aquecimento global.