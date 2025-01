As 10 cidades que tiveram calor recorde acima de 43ºC no Brasil em 2024

As chuvas extremas que atingiram o Rio Grande do Sul entre o fim de abril e o início de maio de 2024 deixaram um rastro de destruição, mortes e prejuízos. O Cemaden (Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) já havia lançado alertas de desastres como inundações, enxurradas e deslizamentos de encostas dias antes do início das chuvas devastadoras. A crise climática no estado causou 183 mortes, atingiu 478 municípios (96%) e mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas. A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) estima que a economia brasileira tenha perdido R$ 97 bilhões com as chuvas. E isso mostra o tamanho dos impactos que já sofremos.

A partir dos dados do Inmet, listamos as 10 cidades com maiores acumulados mensais de chuvas excepcionais registradas no Brasil durante 2024. Os valores são de 4 a 6 vezes maiores que os valores esperados para os períodos considerados:

Caxias do Sul (RS) - 845,3 mm em maio Salvador (BA) - 821,7 mm em abril Soledade (RS) - 773,8 mm em janeiro Canela (RS) - 767,2 mm em maio Bento Gonçalves (RS) - 763,0 mm em maio Turiaçu (MA) - 750,0 mm em março Tracuateua (PA) - 746,8 mm em março Guaratuba (PR) - 722,2 mm em janeiro Água Boa (MT) - 717,4 mm em novembro Oiapoque (AP) - 715,4 mm em maio

Secas

Dados do Cemaden revelam que mais da metade do Brasil foi diretamente impactada pela crise climática em 2024. Os biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal enfrentaram a pior seca dos últimos 70 anos. Até setembro, cerca de 1.200 municípios enfrentaram condições de seca severa, enquanto 263 estavam em situação de seca extrema, grau superior na escala de gravidade.

Dentre os municípios afetados, 500 tiveram mais de 80% de suas áreas atingidas, com destaque para São Paulo (133), Roraima (45) e Alagoas (39). Outros 195 apresentaram entre 60% e 80% de comprometimento, e 228 municípios apresentaram mais do que 80% de suas áreas de produção agropecuária atingidas pela seca, principalmente nos estados de São Paulo (38), Paraná (27), Minas Gerais (23), Mato Grosso (20) e Pará (20).