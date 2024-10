Setembro de 2024 foi o segundo mais quente já registrado

"As chuvas extremas do mês passado na Europa, que estão mais frequentes, foram intensificadas por uma atmosfera mais quente", provocando o equivalente a "meses de chuva em apenas alguns dias" em alguns lugares, disse nesta terça-feira Samantha Burgess, vice-diretora do setor de mudança climática do Copernicus (C3S).

Em termos de registros, a temperatura média em setembro de 2024 foi de 16,17º C, ou seja, 1,54º C mais quente que a média de setembro no clima pré-industrial (1850-1900). Apenas o mês de setembro de 2023 supera esse recorde.

Nos últimos 15 meses, o planeta ultrapassou o limite de +1,5º C em 14 ocasiões. O limite simbólico de +1,5ºC foi imposto pelas nações que assinaram o Acordo de Paris para combater a mudança climática em 2015.

Em qualquer caso, são necessárias várias décadas de temperaturas médias anormais para afirmar que o planeta ultrapassou definitivamente esse limite, alertam os especialistas.

Até o momento, o ano tende a ser o mais quente a menos que os registros caiam em média "mais de 0,4º C" no resto do ano, algo que nunca aconteceu, afirma o observatório europeu.

Atualmente, a temperatura média do planeta é cerca de 1,3º C superior à média pré-industrial.