Afeta até o emocional: o que é estresse térmico e como calorão afeta nosso corpo?

Para amenizar os sintomas do estresse térmico, os especialistas recomendam manter o corpo hidratado, dando preferência para ingestão de água, água de coco ou isotônicos, ingerir alimentos frescos, pouco gordurosos e calóricos, procurar permanecer em locais frescos (com sombra ou espaços com ar-condicionado ou ventilador), usar roupas leves e, se possível, evitar andar na rua nos horários de pico do calor.

Estresse térmico também afeta o emocional

Os efeitos do estresse térmico vão além do físico e influenciam diretamente o estado emocional. A psicóloga Tatiane Mosso explica que as altas temperaturas podem causar aumento da irritabilidade, sensação constante de cansaço, dificuldade de concentração e tomadas de decisão, além de quadros de ansiedade e apatia. A falta de energia física pode repercutir em desmotivação para atividades de rotina e uma consequente sensação de frustração.

"O estresse térmico afeta o bem-estar psicológico porque coloca o nosso corpo em estado constante de alerta, já que o organismo precisa se esforçar mais para manter a temperatura interna equilibrada. Além disso, temperaturas extremas podem dificultar o descanso adequado, prejudicando a qualidade do sono, fator que compromete a capacidade do corpo e da mente de se recuperar, gerando maior instabilidade emocional", explica.

Para lidar com esse tipo de estresse, a psicóloga ressalta que é importante adotar algumas medidas como usar técnicas de respiração profunda para aliviar a tensão e a ansiedade.

"Manter-se hidratado e buscar ambientes com temperaturas mais amenas é fundamental. Dormir adequadamente e praticar atividades físicas em horários mais frescos também ajudam a melhorar o humor e reduzir o cansaço emocional. Além disso, buscar um apoio social, conversar sobre o desconforto e reconhecer os limites pessoais em situações de estresse térmico são passos importantes para promover equilíbrio emocional", acrescenta a psicóloga.