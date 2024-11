COPs são essenciais, mas limite de 1,5ºC já caducou, diz Paulo Artaxo

O que podemos esperar da COP30 no Brasil?

O fato de a COP29 ser fraca do ponto de vista de resoluções globais traz uma importância maior ainda para a COP30, no Brasil, na qual as NDCs de cada país terão que ser renegociadas. Mas, obviamente, o cenário internacional desfavorável que vivemos agora, com três guerras importantes, na África, no Oriente Médio e na Ucrânia, não faz com que haja um ambiente de colaboração internacional relevante. Outra questão fundamental são as eleições nos Estados Unidos, que vão influenciar significativamente um dos maiores emissores de gases de efeito estufa.

Então, tanto a COP29 como também a COP30 vão ocorrer em um cenário internacional não muito favorável a acordos internacionais ou a políticas de Estado. Mas, infelizmente, essa é a realidade que temos no planeta do ponto de vista de governança, e vamos ter que essencialmente lidar com essas questões.

Qual pode ser, ou deve ser, o papel do Brasil na política e nas ações relacionadas às mudanças climáticas?

O Brasil tem oportunidades extraordinariamente boas de efetivamente cortar praticamente 50% das emissões se até 2030 conseguir zerar o desmatamento da Amazônia. E o governo tem todos os instrumentos para atingir essa meta. Além disso, o Brasil tem um potencial de geração de energia solar e eólica extraordinário - não há nenhum outro país que tenha a mesma possibilidade do Brasil de se transformar em uma economia verde de baixo custo e sustentável. Nós precisamos, obviamente, de políticas públicas que implementem estas questões.

Essa conferência pode ajudar a restaurar o protagonismo ambiental do país?