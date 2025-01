Por que o vapor d'água não é o principal causador do aquecimento global

No entanto, o aquecimento global é o resultado do desequilíbrio causado pelo aumento das concentrações de gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Esses gases adicionais intensificam o efeito estufa, levando a um aumento na temperatura média global e desencadeando impactos climáticos como elevação do nível do mar, derretimento de geleiras e eventos climáticos extremos.

Entre os principais gases responsáveis por essa mudança estão o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O).

O papel do vapor d'água no efeito estufa

O vapor d'água é, de fato, o maior contribuidor ao efeito estufa. Ele absorve muito mais radiação solar e terrestre do que o CO2, por exemplo. No entanto, ele não é o fator que está impulsionando o aquecimento global. A razão para isso é que ele é um gás de efeito estufa de curto prazo.

Ele é continuamente reciclado na atmosfera por meio do ciclo da água, precipitando como chuva ou neve em poucos dias. Em contraste, o CO2 é um gás de longa duração que pode permanecer na atmosfera por séculos, acumulando-se com o tempo e causando impactos prolongados no balanço energético do planeta.

Quando a temperatura da Terra aumenta, seja devido ao aumento do CO2 ou de outros gases de efeito estufa, a evaporação da água também aumenta. Esse aumento no vapor d'água amplifica o efeito estufa, já que o vapor d'água retém mais calor. Esse processo é conhecido como feedback de retroalimentação ou ciclo de retroalimentação positiva. O aumento da concentração de gases como o CO2 leva ao aquecimento da atmosfera, o que, por sua vez, aumenta a evaporação e a concentração de vapor d'água, intensificando o efeito estufa.