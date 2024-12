Lama até a canela e calor mortal: ir a shows pode virar experiência difícil

Não tem como saber com tanta antecedência se no dia do evento terá uma onda de calor. No entanto, é possível entender que existe uma probabilidade de isso acontecer em determinada época do ano. Se ela existe, cabe ao organizador preparar uma estrutura para enfrentar essa situação. Além disso, é importante evitar lugares que possam ter inundações ou deslizamentos, por exemplo.

Vanderley John, engenheiro civil e coordenador do CICS USP (Centro de Inovação em Construção Sustentável da Universidade de São Paulo)

Lollapalooza Brasil 2024: chuva fez público andar na lama no 2º dia Imagem: Marcelo Justo/UOL

Se as cidades estão preparadas, os grandes eventos também estarão. Mais do que a produção de um evento estar engajada com a prevenção de riscos, é necessário que as cidades forneçam infraestrutura. Assim, além do festival, o próprio espaço urbano pode dar segurança aos frequentadores em situações críticas, como uma onda de calor ou uma chuva intensa.

Faz sentido a cidade se preparar e então cabe ao evento se incorporar e somar a essas medidas de adequação ao risco. São Paulo, por exemplo, talvez esteja mais suscetível à seca e à chuva, mas há lugares, como Santa Catarina, em que há ventos muito fortes. Então é necessário preparar um mapa para entender como isso afetaria cada evento --e o que fazer, como distribuição de água, diminuição da lotação de pessoas, espaços com sombra e outras soluções.

Políticas públicas não devem parar na distribuição de água gratuita. Após a morte de Ana Clara Benevides, o governo federal publicou uma portaria que obrigava grandes eventos a distribuir água até pelo menos o Natal deste ano. A ideia também virou projeto de lei —tanto em nível estadual quanto federal. Na Câmara dos Deputados, há a PL 5539/2023 e, na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), avança a PL 1594/2023, apelidada de 'Lei Ana Benevides'. Mas os especialistas afirmam que propostas devem ir além.