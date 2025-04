Por que aves estão desaparecendo em áreas preservadas da Amazônia

Ao analisar dados de coletas de pássaros dos últimos 27 anos, o levantamento indicou a redução nos números de 24 das 29 espécies estudadas. A principal causa era o aumento do período de secas e a diminuição das chuvas nos últimos anos.

"Esse artigo associa, de maneira inequívoca, as mudanças no clima com a sobrevivência das aves. Até então era uma hipótese, mas essa análise confirma que elas são uma causa importante da morte de pássaros na Amazônia Central", diz o biólogo Jared Wolfe, professor da Universidade Tecnológica de Michigan (EUA) e autor principal do estudo.

O chirito-de-coleira (Microbates collaris) é uma das aves mais vulneráveis, segundo o estudo Imagem: Philip Stouffer

Uma previsão feita por Wolfe e seus colegas aponta que um aumento de 1°C na temperatura média da estação seca amazônica reduzirá a sobrevivência média da comunidade de aves em 63%. E esse pequeno salto no termômetro, que pode parecer mínimo para leigos, mas para animais não é, já foi registrado, de maneira generalizada na Amazônia Central, desde o começo deste século.

O alerta que o estudo traz não diz respeito apenas à diminuição da quantidade de pássaros na maior floresta tropical do mundo, mas também à possível extinção local de espécies e, em longo prazo, seu desaparecimento por completo em outras áreas.