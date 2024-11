O que tem no cofre que pode salvar a humanidade em caso de apocalipse?

Os baixos níveis de temperatura e umidade dentro do local garantem uma baixa atividade metabólica, mantendo as sementes viáveis por longos períodos.

Por que Svalbard?

Foi justamente por seu afastamento que Svalbard foi escolhida como o local do cofre. O arquipélago é o local no norte mais distante que uma pessoa pode chegar com um voo regular.

Embora sua entrada seja visível e reconhecível, o cofre em si está a mais de 100 metros dentro da montanha.

A área é geologicamente estável. Além disso, o cofre também fica acima do nível do mar, protegido de possíveis inundações de acordo com o pior cenário de aumento do nível do mar, segundo o site da Crop Trust, que administra o cofre.