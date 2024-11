Brasil lidera expedição inédita na Antártica sobre o aquecimento global

Esta é a premissa do Tratado Antártico, do qual o Brasil é um dos 29 países signatários com direito a voz, voto e veto sobre o futuro da Antártica (cerca de 8% do planeta) com todos os seus recursos naturais (minerais e biológicos). Este é um dos poucos fóruns mundiais onde o Brasil tem o mesmo "poder" que grandes potências mundiais como EUA, China, Rússia, Inglaterra, França e outros possuem.

A liderança intelectual do Brasil nesta circum-navegação e a disposição dos pesquisadores em cooperar, em agir de maneira a dividir recursos e resultados, é um exemplo para todas as nações, que precisam começar a agir para salvar e preservar o planeta de uma ameaça que é comum a todos e se apresenta com muita clareza no continente antártico. É sempre bom reforçar que não temos um "plano B" para a Terra, temos que cuidar da nossa casa para as futuras gerações.

Luiz Henrique Rosa, Professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Jefferson Cardia Simões, Coordenador da expedição e professor titular de Glaciologia e Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original aqui.