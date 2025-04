Por que o aquecimento global está acelerando tão depressa?

Por mais de 20 anos, os instrumentos da Nasa no espaço têm rastreado um desequilíbrio crescente no orçamento de energia da Terra, com mais energia entrando do que saindo do planeta. Grande parte desse desequilíbrio pode ser atribuído às emissões de gases de efeito estufa antropogênico, que prendem o calor na atmosfera. Mas explicar o resto do aquecimento tem sido um grande desafio.

A ciência atualmente está tentando entender qual é a causa dessa aceleração do aquecimento global nos últimos anos e por que ultrapassamos o limite de 1,5ºC antes das previsões realizadas por modelos matemáticos sofisticados do sistema terrestre. Ainda não há respostas definitivas, mas diversas hipóteses estão em investigação, entre elas:

A erupção do vulcão Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai). Em janeiro de 2022, essa erupção lançou uma quantidade enorme de vapor d'água, um gás de efeito estufa, na estratosfera, o que pode ter contribuído para um leve aquecimento temporário da superfície terrestre. Porém, o impacto no aquecimento foi pequeno, e os níveis de vapor voltaram ao normal em dois anos. O efeito se dissipou quando o vapor d'água extra saiu da estratosfera, tendo sido insuficiente para aumentar os efeitos do aquecimento global atual.

As nuvens reflexivas do mundo encolheram. Nas últimas suas décadas, as nuvens diminuíram em um grau pequeno, mas tangível, permitindo a entrada de mais luz e impulsionando o aquecimento global. Simulações mostram que a diminuição do albedo, ou seja, da quantidade de radiação solar que é refletida de volta ao espaço pela superfície e pela atmosfera da Terra, devido à menor quantidade de nuvens, contribuiu com 0,2°C de aquecimento para os recordes de temperatura em 2023, um valor insuficiente para explicar, sozinho, o aquecimento excepcional observado.

Redução de poluentes emitidos por navios. A partir de 2023, navios passaram a utilizar combustíveis com baixo teor de enxofre, em substituição aos tradicionais combustíveis fósseis, como gasolina e óleo diesel, que liberam grandes quantidades de enxofre, um poluente tóxico. Essa mudança reduziu a formação de nuvens refletivas geradas por partículas de enxofre, que antes ajudavam a bloquear parte da radiação solar. Com menos nuvens, mais luz solar passou a incidir diretamente sobre os oceanos, aumentando sua absorção de calor e, consequentemente, contribuindo para o aquecimento global.

O fenômeno El Niño de 2023-2024 poderia ser a causa dos recordes de calor, porém, o fenômeno terminou em abril de 2024 e as temperaturas continuaram altas até o fim do ano. Após o El Niño, passamos por um episódio de La Niña, que resfria a superfície do Pacífico Equatorial e pode afetar o clima global. Mesmo sob um La Niña, a temperatura global nos três primeiros meses de 2025 continuaram batendo recordes.