Soluções baseadas na natureza são caminho contra o colapso das cidades

Cidades engolidas pelo mar podem parecer cena de ficção científica, com previsões exageradas sobre o fim do mundo. No entanto, um alerta da Nasa no último mês de março mostrou que, em 2024, o nível global do oceano subiu 0,59 centímetros, superando as previsões iniciais de 0,43 centímetros. Os cientistas apontam um crescimento acelerado desse processo, que já ultrapassou 10 centímetros nas últimas três décadas.

No Brasil, cidades e regiões como a Ilha do Governador (RJ), Duque de Caxias (RJ), Ilha do Marajó (PA), Belém (PA), Oiapoque (AP), Reserva Biológica do Lago Piratuba (AP), Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), Porto Alegre (RS) e Pelotas (RS) estão entre as mais vulneráveis, de acordo com a Nasa, enfrentando riscos cada vez maiores de inundações e erosão.

As crises climática e de biodiversidade têm afetado um número crescente de pessoas, populações inteiras, exigindo ações urgentes de adaptação e resiliência. Nesse contexto, a natureza pode e deve ser uma grande aliada. As SBN (Soluções Baseadas na Natureza) aproveitam benefícios naturais para mitigar impactos ambientais e sociais, ao mesmo tempo em que restauram ecossistemas e fortalecem a resiliência das cidades.