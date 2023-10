Tomorrowland Brasil cancelou as apresentações de hoje após um primeiro dia de caos e chuva. A informação foi publicada nas redes do festival.

"Devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro."