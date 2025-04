Com agrofloresta, produção em município paulista aumenta 60%

Uma propriedade rural em Timburi (SP) produzia 23 sacas de café por hectare e agora, sem fertilizantes químicos, produz o dobro. O segredo? O sistema agroflorestal (SAF). "Além do café, nossa agrofloresta também conta com banana, mandioca, goiaba e madeira", conta Valter Ziantoni, engenheiro florestal que administra a propriedade.

Diferentemente dos sistemas convencionais de produção em que apenas uma espécie de cultura agrícola é cultivada, nos sistemas agroflorestais o cultivo é variado, com pés de banana e cupuaçu sendo plantados junto de árvores nativas. Com isso, espécies que se desenvolvem primeiro melhoram a atividade orgânica no solo, o que ajuda na saúde daquele meio ambiente e, ainda, contribui para pagar as contas do produtor. As plantas que demoram mais a crescer, por sua vez, regulam a luminosidade do terreno abaixo.

Para implantação do sistema agroflorestal em Timburi (SP), Ziantoni se juntou a agricultores familiares da cidade para plantar aproximadamente 500 mil árvores em áreas degradadas. Com isso, transformaram 300 hectares do município na sede de uma das maiores agroflorestas plantadas do Brasil.