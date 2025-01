Como a Volkswagen brilhou em 2024 mesmo sem ter nenhum grande lançamento

Com presença de inúmeros influenciadores digitais e shows da cantora Sandy e do humorista Fábio Porchart, o evento do T-Cross chamou a atenção nas redes sociais. No caso da Amarok, a montadora decidiu patrocinar todo o Circuito Sertanejo, participando dos mais importantes rodeios do país.

Nesse contexto, a Volkswagen escolheu a Festa do Peão de Barretos, a mais tradicional do Brasil, para lançar a renovada Amarok. Dentre as inúmeras ações promovidas pela marca, a que mais chamou a atenção foi o festival de luzes entre os shows do evento. Drones formavam a imagem da picape nos céus.

A montadora também foi uma das grandes patrocinadoras do Rock in Rio, o maior festival do País, que inclui várias vertentes da música a atrai público diversificado, de idades variadas. Lá, mostrou passado, presente e futuro, expondo o antigo Golf GTI, os carros atuais e os próximos.

No Rock in Rio estava o novo Golf GTI, cuja chegada ao Brasil em 2025 foi confirmada algumas semanas depois. E também aquele que será o principal lançamento da Volkswagen desde o Nivus (em 2020): o SUV subcompacto Tera (cuja tendência é, aos poucos, ir substituindo o Polo).

O Tera foi mostrado atrás de um vidro que permitia ver pouco de suas formas e anunciado como lançamento para 2015. O ano que acaba de começar também terá os já confirmados Nivus GTS (com motor 1.4 flex) e Jetta GLI. Com esses anúncios, a Volkswagen mantém o interesse na marca mesmo em um ano sem lançamentos.

Além disso, mostra sua cara a um público diversificado para deixar claro que está firme e forte no Brasil e com planos bem concretos para um futuro próximo. Presente em festivais de música variados e importantes, a marca conversou com o agronegócio, com a Geração Z, os Millenials e a turma do rock and roll.