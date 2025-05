As maiores 'famílias' automotivas do Brasil (e quem faz parte delas)

De acordo com a Fiat, são plataformas diferentes. Mas detalhes como as portas, idênticas nos quatro modelos, deixam claro que as bases têm muito em comum. Muito mesmo. Se oficialmente fossem a mesma arquitetura, teríamos quatro produtos e 66.636 unidades vendidas - ficando à frente da GEM.

O mesmo ocorre com Strada e Mobi. De acordo com a Fiat são bases diferentes. Detalhes, porém, evidenciam muita familiaridade - entre eles, portas e o quadro de instrumentos. Os dois produtos juntos têm 59.797 emplacamentos em 2025 (menos que GEM, mas mais que Small Wide).

Menções honrosas

A Hyundai tem uma plataforma extremamente importante no Brasil. Trata-se da PB, evolução da base que era usada no i20. Ela dá origem aos modelos HB20, HB20S e Creta. Este ano, seus produtos tiveram 48.983 emplacamentos.

A CMP é discreta em volume, mas importantíssima em número de produtos. Dá origem aos Citroën C3, C3 Aircrross e Basalt e aos Peugeot 208 e 2008. Neste ano, seus modelos registraram vendas de 19.887 exemplares.

A plataforma CMP, no entanto, está prestes a crescer, e ganhar protagonismo no Brasil. Será usada no Avenger, novo modelo da Jeep. Além disso, deverá ser a base da próxima geração do Argo. Assim, em breve pode começar a disputar com Small Wide, GEM e MQB0 o posto de mais importante do Brasil.