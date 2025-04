O que Jaecoo 7 traz para compensar 'atraso' em relação aos rivais chineses

Com isso, já abre as portas com 55 autorizadas espalhadas pelo Brasil. Além disso, tem bom estoque de peças de reposição. Ao menos no caso do Jaecoo 7, a adaptação às condições locais merece aplausos.

Para a Omoda Jaecoo, é fundamental criar condições para oferecer carros que, quando forem para o mercado de usados, não tenham alta depreciação. A empresa sabe que isso é uma das coisas mais importantes para o brasileiro, e fundamental para uma marca ganhar confiança.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Mas é fato que a marca chega já com o território preparado. De 2023 para cá, mudou a percepção de grande parte dos consumidores sobre marcas chinesas. Apesar das experiências ruins do passado, BYD e GWM vieram para mostrar que os automóveis da China agora têm qualidade. Com isso, acabaram facilitando a vida das concorrentes que vêm aí.

Assim como GWM e BYD, a Omoda Jaecoo também tem produção de veículos no Brasil confirmada. O cronograma e os modelos, no entanto, só serão divulgados adiante. Nos bastidores, o rumor é de que será usada a fábrica da Chery em Jacareí, no interior de São Paulo, que hoje está desativada.