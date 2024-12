Fuja do imposto: 6 boas opções de carros usados isentos de IPVA em 2025

Honda Fit Imagem: divulgação

Outra opção que também apareceu no ano de 2014 foi a terceira geração do Honda Fit, um dos campeões de preferência no mercado de usados. Essa geração foi a primeira a oferecer somente uma opção de motor, no caso o 1.5, que poderia ser equipado com câmbio manual de 5 marchas ou automático do tipo CVT.

O Fit é um carro simples, porém com os principais equipamentos de conforto e segurança, com a vantagem de ter um excelente aproveitamento de espaço interno, um dos motivos do seu sucesso.

Acima de 15 anos

Renault Symbol Imagem: Divulgação

Como dito anteriormente, a maioria dos estados isentam de IPVA os carros com mais de 15 anos de fabricação. Se você mora em um deles pode considerar veículos feitos até 2009.