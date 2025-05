Com picapes em alta, BF Goodrich começa produção no Brasil

KO3

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O agronegócio, porém, não é o único alvo da BF Goodrich com o KO3, um pneu all terrain (todo terreno). Esse público está dentro do universo que a marca chama de consumidor off-roader, que busca um pneu para ter melhor desempenho na terra (seja por aventura ou trabalho).

O off-roader, aliás, deve representar apenas 10% das vendas do K03. Os outros 90% são de pessoas que a BF Goodrich chama de entusiasta. É um consumidor que gosta de veículos com robustez no visual e de marcas ligadas ao universo da aventura, mas não está acostumado a uma experiência 100% off-road.

O K03 é um produto 50% para vias asfaltadas e 50% para off-road. É sucessor do K02, o original de modelos como Ranger Raptor e F-150 Raptor. Em relação ao pneu que substitui, apresenta 20% mais robustez, conforme o fabricante.

Além disso, tem durabilidade 15% superior (de até 160 mil km por jogo, conforme teste realizado pela BF Goodrich no Brasil). Entre os destaques, o novo design da banda de rodagem permite melhor distribuição do estresse, para desgaste uniforme tanto no on quanto no off-road.