Mustang manual é o mais potente já trazido pela Ford; veja preço e detalhes

Há cinco modos de condução: Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag. Também é possível configurar individualmente as configurações da direção, do escapamento com válvula ativa e da suspensão.

Visual e equipamentos

O Mustang manual tem como destaque no visual as faixas pretas com frisos vermelhos. Elas percorrem a carroceria do capô à traseira. As rodas exclusivas, por sua vez, são na cor bronze e têm 19".

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A cabine traz como destaque os bancos Recaro, do tipo concha. O painel digital de 12,3" e a central multimídia de 13,2" estão em telas integradas em uma um único elemento.

Há Android Auto e Apple CarPlay sem fio, entradas USB dos tipos A e C e carregador de smartphone por indução. O sistema de som é da Bang&Olufsen, com 900 W e 12 alto-falantes.