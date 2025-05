Por que Lexus tem o único híbrido plug-in médio premium não defasado

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Só que tanto Q5 quanto XC60 estão de mudança anunciada. No caso do modelo da Audi, a nova geração já está rodando na Europa desde o ano passado. A montadora ainda não anunciou quando ele vem ao Brasil. Por ora, o lançamento confirmado é do sedã A5 (sucessor do A4), que chega por R$ 380 mil entre agosto e setembro (e acaba de entrar em pré-venda).

Mas é fato que a atual geração do Q5 não terá carreira muito longa no Brasil. Afinal, estamos falando de um modelo importado que já foi substituído globalmente por uma nova geração. Assim, se esta não chegar este ano, de 2026 não passa - a não ser que a Audi decidisse não vender mais o modelo por aqui, algo que está fora de cogitação. Vale destacar que o SUV à venda atualmente ainda é 2024/2025.

O XC60 teve sua linha reestilizada apresentada há cerca de dois meses. Aqui, não estamos falando de uma nova geração, e sim de uma versão com exterior e interior repaginados - como foi feito com o XC90, que acaba de ser lançado no mercado brasileiro.

A chegada do renovado XC60 do mercado brasileiro está confirmada. A Volvo ainda tenta trazer o modelo no fim deste ano. Porém, o mais provável é que fique para o início de 2026. E o NX 450h+? O Lexus não tem mudanças previstas. Assim, quem compra hoje sabe que terá um carro atual. Pelo menos pelos próximos dois anos.