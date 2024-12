Vale a economia? Veja qual é a melhor versão do Jeep Renegade 2025

Visual e acabamento

O Renegade Longitude que aparece na foto de abertura é modelo 2022 - gama que marcou a chegada do motor 1.3 turbo. Por isso, está com faróis de neblina, que esta versão deixou de ter nas linhas seguintes. Assim, a diferença estética na dianteira fica por conta do contorno da grade e da inscrição Jeep.

Renegade Longitude Imagem: Rafaela Borges/UOL

No Longitude, esses detalhes são cromados. No Altitude, fosco. Além disso, a versão mais barata tem rodas de 17 polegadas, ante as 18" da mais cara. Atrás, as diferenças estão nas inscrições.

O nome da versão aparece em uma moldura cromada na Longitude. Já na a configuração mais em conta ainda exibe a inscrição "Sport" na traseira. "Altitude" aparece apenas em um adesivo na parte de cima da coluna C.

Por dentro, o Longitude tem acabamento de imitação de couro nas portas, bancos e volante. O Altitude usa tecido nessas partes. O console central da versão mais cara traz revestimento brilhante, enquanto a outra usa um plástico mais simples.