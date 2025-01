Não deu para a VW: Polo chega perto, mas não consegue ser líder em 2024

Um dos destaques foi o Song Pro. As inúmeras promoções da BYD nos meses de novembro e dezembro alavancaram as vendas do modelo chinês. Com isso, o híbrido plug -in entrou para a lista dos dez SUVs mais emplacados do Brasil. Ele ocupou a nona posição, com 4.083 exemplares vendidos.

Entre as picapes médias feitas sobre chassi, não há novidades. A Toyota Hilux foi a mais vendida, com a Ford Ranger na segunda colocação e a Chevrolet S10 na terceira. Elas encerram o ano nas mesmas posições. O destaque de dezembro foi a Titano.

Com 1.475 unidades, a picape ultrapassou as expectativas da Fiat em dezembro. Além disso, garantiu a quarta posição do segmento no mês passado.

Os dez carros mais vendidos em dezembro

1º Fiat Strada - 16.235 unidades

2º Volkswagen Polo - 13.470