Polo líder e Kicks em baixa: veja os carros se deram bem ou mal em abril

Também está na lista dos modelos que se deram mal a Amarok, que foi última colocada no segmento de picapes a diesel feitas sobre chassi. O modelo da Volkswagen somou 159 emplacamentos. A nova geração está confirmada para 2027, e terá qualidades para dar fôlego às vendas do veículo.

Destaques

Se foi ruim para a Amarok, foi bom para a Titano. Além do Polo, a picape da Fiat foi um dos modelos que se deram bem em abril. Com 1.069 emplacamentos, ficou em quarto lugar, atrás apenas do trio que, atualmente, é imbatível: Hilux, Ranger e S10.

Outro destaque foi o HR-V, terceiro colocado no ranking de SUVs mais vendidos em abril (e 10º no geral). Apenas entre os utilitários-esportivos compactos, o Honda foi vice-líder, ficando atrás do T-Cross. O carro teve 5.259 unidades vendidas.

O Fastback obteve sua melhor posição no ranking de vendas. O Fiat foi o 12º carro mais vendido do Brasil, o quinto colocado entre os SUVs e o quarto do segmento de utilitários-esportivos compactos. Seus emplacamentos totalizaram 4.676 exemplares.

Na categoria de automóveis de marcas de luxo, o "top 10" ganhou um novo integrante. Trata-se do BMW X2. Lançado no ano passado, o modelo foi o sétimo mais vendido do universo premium.