Por que nova versão de entrada da Ford Ranger nem sempre é a mais barata

Anteriormente, era possível adquirir uma Ford Ranger 4x2 na versão XLS. No fim do ano passado, isso mudou: a versão da picape equipada com sistema de tração apenas na traseira passou a ser a Ranger Black, com o objetivo de atingir um público mais variado.

Agora, chama-se Ranger Black, e não é mais focada em quem quer usar o carro para o trabalho na cidade. O alvo principal, agora, é o picapeiro urbano. Ou seja: aquele que busca uma picape, mas dificilmente irá rodar em estradas de terra.

É um público que adere a modelos como Toro e, mais recentemente, Rampage (embora esta só tenha opções 4x4), que são picapes feitas em plataformas de carro de passeio. A própria Ford tem um produto desta categoria: a Maverick (que em breve chega ao Brasil com visual renovado).