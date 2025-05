Brasil tem novo carro mais vendido do país em abril; Hyundai se dá mal

O quarto mais vendido em abril foi o Fiat Argo. O Volkswagen T-Cross obteve a quinta colocação - além de manter o primeiro lugar no ranking de SUVs. Já a Hyundai se deu mal. Por pouco, não voltou a ficar fora do "top 10" de vendas.

Isso porque o HB20 voltou a registrar queda nos emplacamentos. Com 4.939 unidades, foi o 10° mais vendido. O Creta apareceu logo atrás, na 11ª posição (4.900 exemplares vendidos).

SUVs

No ranking de SUVs, atrás do T-Cross (8.109 emplacamentos) aparece o Corolla Cross (6.233). Assim, o Toyota supera de vez o Compass para ser o utilitário-esportivo médio mais vendido no mercado brasileiro.

O HR-V foi o terceiro SUV mais vendido, com 5.259 unidades. O Creta, portanto, caiu para a quarta posição. Em seguida aparece o Fastback (4.676), em quinto, e o Compass (4.543), em sexto.

Sendo assim, o Tracker, tradicional vice-líder, cai para a sétima posição, considerando todos os SUVs. Apenas no universo dos compactos, foi o quinto mais emplacado. O modelo registrou 4.297 unidades vendidas.