Nivus GTS: veja preço e equipamentos do 1º SUV esportivo nacional da VW

Para acelerar de 0 a 100 km/h, são 8,4 segundos com etanol, de acordo com informações da Volkswagen. Apesar da mesma potência e torque, com gasolina o Nivus GTS é um pouco mais lento: 8,5 s. Na comparação com o Fastback Abarth, o Nivus perde. O Fiat leva 7,6 segundos para cumprir esta missão (também conforme a fabricante).

Design

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Lançado em 2020, o Nivus ganhou sua primeira grande reestilização no final de 2024 (como linha 2025). Mudaram grade frontal, para-choque e desenho dos faróis. A entrada de ar do motor ficou maior. Além disso, os faróis de neblina foram substituídos por apêndices laterais que direcionam ar às rodas, melhorando a aerodinâmica.

Na versão Highline, os faróis full-LEDs são interligados por uma barra luminosa, como no Taos. Esse item também é de série no Nivus GTS. Aliás, a opção esportiva tem apenas um opcional: as rodas de 18" (17" de série). Estas contam com desenho bem fechado, em dois tons de cinza: bem claro e muito escuro.

De volta à dianteira, abaixo da grande entrada de ar está uma faixa vermelha. Esta, aliás, é a cor mais usada nos detalhes do carro.

Logotipos GTS estão na grade frontal, na lateral (próximo às rodas dianteiras) e traseira do veículo. Nesta parte, há também spoiler exclusivo, assim como a interligação iluminada entre as lanternas (outra novidade do Nivus 2025).