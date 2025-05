Como estrada da Flórida deve acabar com riscos de viajar com carro elétrico

O objetivo é transformar a SR-516 em um marco de tecnologia e sustentabilidade não apenas para a Florida, mas também para os EUA. Além disso, deverá promover redução nos congestionamentos nesta movimentada área, que fica nos arredores de Orlando.

Há expectativa, inclusive, de valorização nos imóveis dos dois condados. Para quem quer investir na região, este pode ser um bom momento para comprar, já que a primeira fase, com obras iniciadas em 2024, tem conclusão prevista para 2027.

Serão três fases de construção. As outras duas começam em 2026, e devem ser concluídas de 2029. Além de carregar carros elétricos por indução, a SR-16 também terá coisas como vias exclusivas para pedestres e ciclistas e até passagens para animais silvestres próximas a áreas de preservação.

Carregamento por indução

Abaixo do piso da SR-516, serão instaladas bobinas eletromagnéticas criadas pela companhia norueguesa ENRX. Como no sistema para smartphones, elas são capazes de transferir energia para carros compatíveis. Aqui, no entanto, essa transferência ocorre em movimento.

Com o carregamento por indução, as vantagens são aumento da autonomia e menos paradas em postos de recarga rápida. Inicialmente, a tecnologia estará disponível em apenas 1,6 km de estrada, para testes que serão feitos somente em veículos selecionados (os critérios para escolha desses carros não foram divulgados ainda pelas empresas envolvidas, a ENRX e a ASPIRE).