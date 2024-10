Volvo EX30: o que traz a versão de entrada do carro premium mais barato

Em maio, a Volvo chamou a atenção ao lançar o EX30, SUV 100% elétrico com preço inicial de R$ 229.950, que imediatamente assumiu o posto de carro premium mais acessível do mercado brasileiro.

Esse preço, que se mantém até hoje, é da versão de entrada Core, consideravelmente mais acessível do que as configurações Plus (R$ 277.950) e a topo de linha Ultra (R$ 293.950).

A avaliação que você confere aqui é relativa justamente ao EX30 mais barato e explica o que ele tem a menos do que as demais opções.

De saída, uma boa notícia: o EX30 Core traz os mesmos itens de segurança e assistências à condução das versões intermediária e de topo, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão e frenagem automática de emergência.

Também mantém os números de desempenho: instalado no eixo traseiro, seu motor elétrico tem o mesmo fôlego das variantes mais caras: saudáveis 272 cv e 35 kgfm de torque, que dão muita agilidade ao SUV com seus mais de 1.800 kg de peso em ordem de marcha.

O maior ponto fraco do EX30 Core está na autonomia: pelo preço inicial de R$ 230 mil, traz baterias com 51 kWh de capacidade, que proporcionam alcance de 250 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - ante os 228 km das demais versões, equipadas com baterias de 69 kWh.

Além da redução na autonomia, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 5,7 segundos, ante 5,3 segundos das demais versões.

Para compensar, o EX30 Core pode receber as baterias mais parrudas por R$ 20 mil extras.

Pelo menos durante este mês de outubro, a Volvo oferece esse incremento sem custo adicional na configuração mais simples, que está com bônus de R$ 20 mil ou R$ 15 mil de valorização de um seminovo na troca. Também é possível financiar o carro pelo preço "cheio" com taxa zero, mediante entrada de 50% e salvo em 18 vezes - além de carregador portátil incluso.

A versão Plus está com bônus de R$ 28 mil e a Ultra com desconto de R $15 mil, mais condições idênticas para troca ou parcelamento.

Desvendando o Volvo EX30 Core

Imagem: Divulgação

Design: o EX30 traz um visual que chama a atenção, combinando as proporções clássicas de um SUV, com formato de carroceria mais retangular, com elementos futuristas.

A dianteira lisa, sem grade, é um dos primeiros detalhes que chamam a atenção, bem como os faróis full-LED bem afilados, cujas luzes são pequenos retângulos lado a lado. A parte frontal tem entradas de ar na base do para-choque, para resfriar as baterias.

Atrás, o visual limpo permanece, com destaque para as lanternas bipartidas com luzes de LED filetadas posicionadas nas laterais da carroceria e também nas colunas, uma característica de design dos modelos Volvo em geral há muitos anos.

A parte inferior das lanternas é unida por duas faixas que percorrem toda a extensão da tampa do porta-malas.

Imagem: Divulgação

Na versão testada, as rodas de liga leve são de 18 polegadas, contra 19 polegadas da versão Plus e 20 polegadas na Ultra.

Além disso, o EX30 Core exibe teto, capas dos retrovisores externos, emblema com o nome do veículo na coluna traseira e aerofólio na tampa do porta-malas na mesma cor da carroceria - nas demais versões, esses itens trazem acabamento preto brilhante.

Imagem: Divulgação

Espaço interno: esse não é exatamente um bom atributo do Volvo EX30.

O motorista e o passageiro dianteiro se acomodam bem, messmo os de maior estatura, mas o espaço no banco de trás é bem restrito e, embora seja homologado para três ocupantes, só consegue levar duas pessoas com algum conforto - vale destacar que esse Volvo mede 4,23 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,55 de altura e 2,65 m de entre-eixos.

A capacidade do porta-malas também é limitada, ainda mais considerando que o EX30 não tem estepe - apenas um kit de reparo de eventuais furos. O bagageiro, conforme a Volvo, tem apenas 318 litros de capacidade - existe, ainda, um compartimento dianteiro, porém é pequeno, com sete litros.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o aspecto que mais chama atenção no Volvo EX30, incluindo a versão Core, é o minimalismo a bordo, claramente inspirado nos carros da Tesla.

O carro não tem painel de instrumentos nem head-up display: a velocidade e todas as demais informações são exibidas na parte superior da tela de 12,3 polegadas da central multimídia posicionada na vertical.

Devido à quase ausência de botões físicos na cabine, a vasta maioria dos comandos também é feita por meio da multimídia e isso inclui o ajuste dos retrovisores externos - você aciona na tela tátil o menu de ajustes do carro, seleciona a regulagem dos retrovisores, escolhe qual deles você quer ajustar e aí move o espelho com botões direcionais na direção.

Imagem: Divulgação

Especialmente se você tiver mais do que 30 anos, pode ser necessário algum tempo para se adaptar, mas logo o usuário se acostuma - pelo menos, esse foi o meu caso.

De resto, o acabamento interno, praticamente todo feito com materiais reciclados ou recicláveis, é simples e ao mesmo tempo elegante e caprichado, combinando diferentes texturas e cores. Além disso, não faltam porta-objetos no habitáculo.

A posição de dirigir é muito boa,, enquanto os botões dos vidros elétricos ficam posicionados no console central. Um ponto fraco é a falta de saídas do ar-condicionado para os ocupantes do assento traseiro.

Imagem: Divulgação

Quanto à lista de equipamentos, além de trazer rodas e baterias menores, o EX30 Core perde, na comparação com as versões mais caras, sistema de som premium da Harman-Kardon, embora o que vem nele seja bom; ar-condicionado de duas zonas; sensores de estacionamento dianteiros; câmeras "360 graus", carregamento de celular por indução; tampa do porta-malas com acionamento elétrico; e bancos dianteiros com ajustes elétricos; teto panorâmico e assistente semiautônomo de estacionamento, exclusivos da configuração Ultra.

A versão Core também troca o couro sintético por tecido no revestimento dos bancos e tem um pacote de assistências à condução um pouco mais simples.

Imagem: Divulgação

Segurança: esse é um aspecto que está no DNA da Volvo, marca que sempre priorizou a proteção aos ocupantes dos seus veículos e também de terceiros. No caso do EX30 de entrada, a situação não é diferente e o SUV sai da fábrica com seis airbags.

Além disso, vem equipado com uma parafernália de assistentes eletrônicos à condução, como alerta de colisão dianteira e traseira que inclui tráfego cruzado, frenagem automática de emergência, desvio automático de pedestres e ciclistas, frenagem pós-colisão, alerta de ponto cego, sistema de proteção contra lesões cervicais, luz alta automática, leitor de placas de trânsito e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

O EX30 Core só não traz o Pilot Assist, disponível nas variantes mais caras, que consiste na centralização ativa de faixa e, literalmente, faz curvas sozinhos - por questão de segurança, se o condutor tirar as mãos do volante, após alguns segundos um alerta solicita que ele volte a segurar a direção.

Caso contrário, a condução semiautônoma é desativada.

Desempenho: é um ponto alto do EX30. Seu motor elétrico com 272 cv de potência e 35 kgfm de torque instantâneo reponde rapidamente ao pisar no acelerador, proporcionando muita agilidade nas arrancadas e nas retomadas de velocidade. A fabricante informa aceleração de zero a 100 km/h em 5,7 segundos na versão Core com baterias de 51 kW, contra 5,3 segundos das variantes com baterias de maior capacidade.

O volante de raio pequeno achatado em cima e embaixo tem boa pegada as mudanças de direção são rápidas. Por outro lado, o EX30, diferentemente de outros Volvo que eu já dirigi, traz ajuste de suspensões mais voltado ao conforto, bem ao gosto dos chineses.

Está longe de ser "molenga" e traz bom compromisso entre estabilidade e rodar mais confortável, mas poderia balançar menos em mudanças mais rápidas de trajetória.

Em um carregador rápido, com corrente contínua e potências a partir de 60 kW, o carregamento de 10% a 80% das baterias acontece em até cerca de 30 minutos. Vale lembrar que proprietários de Volvo têm recarga gratuita na rede de carregadores da montadora, que hoje tem cerca de 50 unidades de alta potência distribuídas em corredores rodoviários em diferentes regiões do Brasil.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, central multimídia de 12,3 polegadas, alerta de colisão com frenagem automática de emergência e detecção de pedestres, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, assistente de mudança de faixa, luz alta automática, câmera de ré,, alerta de tráfego cruzado traseiro e dianteiro, desvio de pedestres e ciclistas, ar-condicionado digital com uma zona, rodas de liga leve de 18 polegadas, banco traseiro bipartido, sensores de estacionamento traseiros, sensores de chuva e crepuscular, retrovisor eletrocrômico, e faróis de LED.

