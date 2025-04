BYD Dolphin Mini ganha nova versão voltada para pequenas entregas

A BYD prepara a ampliação de sua atuação no Brasil com mais um produto, desta vez voltado ao setor logístico. Durante a 29ª Intermodal South America, que ocorre entre os dias 22 e 24 de abril no Anhembi, em São Paulo, a marca chinesa vai apresentar o Dolphin Mini Cargo — versão adaptada do compacto elétrico, projetada exclusivamente para o carregamento de volumes reduzidos.

Desenvolvido com foco em entregas urbanas de curta distância, o novo modelo mira empresas que operam frotas leves e precisam modelos elétricos para o transporte de mercadorias.

O objetivo é atender segmentos como e-commerce, entregas rápidas e manutenção técnica em grandes centros.