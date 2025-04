Fuja do zero-km: 5 carros usados que valem mais a pena ter na garagem

Honda City Imagem: Foto: Honda | Divulgação

Sedãs pequenos e compactos

Outra categoria importante no nosso mercado é a dos sedãs pequenos e compactos, que tem o Chevrolet Onix Plus na liderança, com quase 10 mil unidades emplacadas entre janeiro e março. Gosto do Onix, modelo que nasceu com bom visual e muitos equipamentos de conforto e segurança. Tem sofrido com a mal falada correia dentada banhada a óleo, mas a Chevrolet tem promovido campanhas de garantia desse item, o que espero melhorar a imagem do modelo, que tem aos montes no mercado.

Mas ainda que o carro seja bom, na sua versão de entrada, a LT, conta com o modesto motor 1.0 de aspiração natural com câmbio manual, com preço sugerido de altos R$ 107 mil. Assim fica difícil defender um Onix Plus zero-km, então procuramos algo melhor no mercado de usados.

Como por exemplo, o agradável Honda City EXL 2023, que tem tabela Fipe de R$ 107,5 mil. Bonito, espaçoso, bem equipado e com motor 1.5 de aspiração natural com câmbio automático do tipo CVT, o City é superior em todos os sentidos, e ainda conta com a fama de robustez e baixo custo de manutenção da marca. Tem sido até uma alternativa para antigos proprietários de Civic, que não tem mais preço competitivo no mercado de novos.

Audi A4 2021 Imagem: Divulgação

Sedã médio

A minha categoria favorita tem respirado por aparelhos nos últimos tempos. Mas graças ao Toyota Corolla, que ainda tem vendas significativas, ela sobrevive. Nos três primeiros meses do ano, foram emplacados quase 9 mil unidades, que tem participação de incríveis 57% na categoria.