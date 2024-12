Novo Hyundai Creta 2025: como é o Destaque do Ano do Prêmio UOL Carros

Eleito neste início de dezembro o melhor SUV compacto pelo segundo ano consecutivo e Destaque do Ano na edição 2024 do Prêmio UOL Carros, o Hyundai Creta passou por uma extensa repaginada externa e interna na linha 2025, lançada em outubro - a ponto de a marca sul-coreana considerá-la uma nova geração.

De fato, o utilitário esportivo produzido em Piracicaba (SP) mudou bastante ao receber frente e traseira redesenhadas, além do interior completamente renovado e da introdução de um motor turbo na versão topo de linha Ultimate - que trocou o propulsor 2.0 flex aspirado pelo 1.6 turbinado a gasolina.

Para demonstrar por que o Creta agradou tanto os jurados do prêmio, confira a seguir a avaliação da configuração mais completa do SUV, com preço sugerido de R$ 189.990.

O Creta Ultimate 2025 chega para disputar clientes com seu maior rival - o Volkswagen T-Cross Highline, que sai por R$ 195.400 com lista de equipamentos semelhante.

Desvendando o Hyundai Creta Ultimate 2025

Imagem: Divulgação

Design: a segunda geração do Creta, lançada em meados de 2021, causou polêmica ao trazer conjuntos óticos dianteiro e traseiro pouco usuais e segmentados em peças diferentes.

Isso não impediu o SUV de se tornar um sucesso, somando mais de 62 mil emplacamentos de janeiro a novembro - suficientes para se tornar o sexto carro de passeio mais comercializado e o segundo SUV mais vendido no período, logo atrás do T-Cross, com cerca de 74 mil exemplares emplacados.

Pouco mais de três anos depois, o modelo ganhou uma profunda repaginada na parte visual, segundo um estilo mais retilíneo como em outros lançamentos recentes da Hyundai.

Imagem: Divulgação

Na dianteira, logo abaixo do capô, as luzes de condução diurna em forma de aspas nas extremidades são unidas por uma faixa de LEDs que ocupa toda a extensão da grade, que foi redesenhada, assim como o para-choque.

As setas estão integradas a esse conjunto e têm formato pontilhado e acionamento sequencial, da mesma forma que os piscas traseiros.

Como no Creta "antigo", os faróis propriamente ditos, agora totalmente de LEDs, ficam posicionados mais abaixo.

As laterais são praticamente as mesmas do modelo anterior, com destaque para os vincos pronunciados ao redor das caixas de roda dianteiras e também sob as maçanetas externas e na base das portas - a Hyundai destaca que a coluna traseira foi redesenhada, mas é preciso olhar com muita atenção para perceber a diferença.

Imagem: Divulgação

Atrás, o para-choque também é novo, enquanto as lanternas repetem o padrão de aspas e são conectadas por uma faixa de LEDs que atravessa a tampa do porta-malas.

Apesar de a Hyundai se referir ao Creta 2025 como uma nova geração, as medidas gerais não mudaram, com exceção de um incremento de 30 mm no comprimento, resultante do novo desenho, mais protuberante, dos para-choques.

Durante o período em que rodei com o exemplar descrito nesta avaliação pela capital paulista, não foram poucos os elogios ao novo visual do SUV compacto.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: se o Creta recebeu mudanças relevantes na parte externa, por dentro as modificações foram ainda mais profundas.

O habitáculo é praticamente todo novo, mantendo uma característica que sempre foi destaque no SUV da Hyundai: o amplo espaço interno, considerando os seus 2,61 m de distância entre-eixos.

O espaço no banco traseiro é suficiente para acomodar bem até três passageiros, enquanto o porta-malas leva até 422 litros de bagagens.

Na cabine redesenhada, ainda há predomínio de plásticos duros nos revestimentos, mas a opção de acabamento interno em dois tons (preto com marrom, cinza claro com cinza escuro e preto com vermelho, combinação exclusiva da versão esportivada N Line) ajuda a dar um toque mais sofisticado.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Também ajuda nesse sentido o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, que forma um conjunto único com a central multimídia de mesmo tamanho e segue uma linguagem de design de modelos recentes mais premium da Hyundai.

Abaixo da multimídia, que, infelizmente, só conecta celulares via Android Auto e Apple CarPlay por meio de um cabo, há controles físicos do ar-condicionado de duas zonas e do sistema de som, trazendo botões amplos e de fácil visualização, além de mostradores digitais dedicados exibindo temperatura, nível de ventilação e direcionamento do fluxo de ar.

É bem melhor do que ter de recorrer exclusivamente à multimídia para fazer essas regulagens, como em outros automóveis. Além disso, a climatização tem saídas de ar também no banco traseiro.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A lista de equipamentos de série é ampla e inclui mimos e comodidades como carregamento de smartphone por indução, ventilação dos bancos dianteiros e banco do motorista com regulagens elétricas (apesar de o ajuste de altura ser manual, uma economia que não faz muito sentido).

O Creta Ultimate sai da fábrica, ainda, com teto solar panorâmico e um generoso pacote de itens de segurança (veja a seguir).

Imagem: Divulgação

Segurança: especialmente na configuração UItimate, o Creta traz muitos itens de segurança ativa e passiva.

Para começar, vem equipado com freios a disco nas quatro rodas, algo raro em sua categoria.

Além disso, conta com sete airbags, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, controles de tração e estabilidade, monitoramento da pressão dos pneus e uma ampla lista de assistências à condução, que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, câmeras visualização de ponto cego, frenagem autônoma com alerta de colisão, assistente de permanência e centralização de faixa, detector de fadiga, farol alto adaptativo e assistente de tráfego cruzado traseiro.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o novo Creta já anda bem nas versões equipadas com motor 1.0 turbo flex de 120 cv e 17,5 kgfm de torque, mas a configuração Ultimate dá um salto considerável em termos de desempenho com seu propulsor 1.6 turbo, abastecido exclusivamente com gasolina.

Capa de render 193 cv e 27 kgfm, esse motor sobra para o peso (1.355 kg) e o porte do Creta, fazendo dele o SUV compacto nacional mais potente do mercado brasileiro.

O câmbio automatizado de dupla embreagem e sete velocidades gerencia muito bem tanta força à disposição, proporcionando trocas de marcha rápidas e muito fôlego - a aceleração de zero a 100 km/h informada pela Hyundai é de bons 7,8 segundos, com velocidade máxima de 210 km/h.

Traz embreagens a seco, sem lubrificação a óleo, uma característica que em outras transmissões do tipo, de outros modelos e montadoras, acumula histórico de vibrações indesejadas e problemas mecânicos.

A marca sul-coreana diz que, no caso específico do câmbio do Creta Ultimate, muitos testes foram realizados para atestar sua resistência e a durabilidade.

Quanto às suspensões, o SUV da Hyundai tem calibragem mais voltada ao conforto do que à esportividade, sem apresentar rolagem excessiva da carroceria.

Em relação ao consumo médio de combustível, ele é bom, de acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): são 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajustes elétricos e regulagem manual de altura, bancos com revestimento de material sintético, bancos dianteiros ventilados, carregamento de celular por indução, faróis e lanternas traseiras de LEDs, alarme, chave presencial, partida do motor por botão, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, central multimídia de 10,25 polegadas, painel digital de 10,25 polegadas, freio de estacionamento eletrônico, sete airbags, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, câmeras de monitoramento de ponto cego, frenagem autônoma com alerta de colisão, assistente de permanência e centralização de faixa, detector de fadiga, farol alto adaptativo, assistente de tráfego cruzado traseiro, monitoramento externo "360 graus" por meio de câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e rodas de liga leve de 18 polegadas.

