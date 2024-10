Hyundai Creta é renovado e fica mais potente; veja preços e o que muda

Em 2021, a Hyundai lançou a atual geração do Creta, que causou polêmica por causa do visual "ame ou odeie" - e, ao que parece, a maioria aderiu ao segundo grupo. Três anos depois, muitos já haviam se acostumado com as linhas demasiadamente futuristas do SUV, e alguns que não gostaram do desenho logo de cara até passaram a amar. Mas a marca decidiu mudar tudo mesmo assim. E as alterações foram tão pesadas que a fabricante até está chamando o produto de nova geração.

O Creta com as mudanças profundas que você vê nesta reportagem era aguardado para o ano que vem. Mas a Hyundai surpreendeu e antecipou o lançamento do produto que, desta vez, vem com um desenho mais conservador e, ao mesmo tempo, fácil de agradar mais pessoas. Além disso, adere ao novo padrão mundial da montadora sul-coreana.

Mas as mudanças não estão apenas naquilo que podemos ver. O novo Creta 2025 resolve também o maior problema que o carro tinha. Na versão topo de linha, sai o defasado e gastão 2.0 aspirado para entrar o 1.6 turbo de 193 cv. Assim, este agora é o SUV compacto mais potente do Brasil - superando Renegade, Fastback e Pulse Abarth.