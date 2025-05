Volvo EC40: SUV elétrico troca de nome e ganha mais autonomia para ir longe

A Volvo recentemente abandonou os planos de produzir e comercializar apenas automóveis elétricos até 2030 devido à ainda forte demanda por modelos com motor a combustão.

Contudo, a marca sueca controlada pela chinesa Geely mantêm seu compromisso com a eletrificação, seja fabricando carros totalmente elétricos, seja oferecendo alternativas híbridas.

No caso da sua linha de SUVs médios da família 40, estes permanecem apenas com configurações a bateria, que acabam de ser rebatizadas: o XC40 agora passa a se chamar EX40, enquanto sua variante cupê C40 foi rebatizada como EC40.

Com a troca de nome, os dois modelos ganharam, na versão topo de linha Ultra, bateria com maior capacidade - o que elevou, no caso do EC40 mais completo, a autonomia de 353 km para 404 km segundo a medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Confira a seguir a avaliação do EC40 Ultra (R$ 384.950), equipado com bateria de 82 kWh e dois motores elétricos, um em cada eixo, totalizando 413 cv de potência - vale destacar que o EC40 também está disponível na versão de entrada Plus, um pouco mais simples, com apenas um motor, tração traseira e 240 cv por R$ 334.950.

Confira.

Desvendando o Volvo EC40 Ultra

Design: o SUV cupê EC40 traz, praticamente, o mesmo visual introduzido em seu lançamento no Brasil, em fevereiro de 2022, quando ainda se chamava C40.

Vale destacar que, até a coluna central, o EC40 tem o mesmo design, salvo algumas diferenças na parte frontal, do "irmão" EX40 - que estreou aqui em março de 2018, ainda exclusivamente com propulsão a combustão e trazendo a nomenclatura XC40.

Isso não é ruim, pois o design, especialmente o externo, continua atual - com destaque para a bela traseira inclinada típica dos cupês - no EX40, ela é mais tradicional.

Vida a bordo: medindo 4,44 m de comprimento, 1,87 m de largura e 2,70 m de distância entre-eixos, o EC40 tem espaço interno parecido com o de um Jeep Compass, trazendo a vantagem do piso plano no assento traseiro.

Mesmo com o estilo cupê, que traz teto mais inclinado na traseira, pessoas com até cerca de 1,80 m se acomodam bem na segunda fileira de assentos.

O porta-malas traz 404 litros de capacidade, suficiente para duas malas médias, com até 750 mm de comprimento e 520 mm de largura. Além disso, há um pequeno compartimento na dianteira, sob o capô, pois ali não há motor a combustão.

A cabine aposta no minimalismo, trazendo revestimentos de boa qualidade, mesclando revestimentos com tecido proveniente de materiais reciclados que dão ao habitáculo um aspecto aconchegante e contemporâneo.

Itens como ar-condicionado digital de duas zonas, bancos dianteiros elétricos e abertura elétrica da tampa do porta-malas ampliam o conforto a bordo - o teto panorâmico de vidro é outro elemento que agrega sofisticação e ajuda a iluminar a cabine durante dias ensolarados.

Contudo, apesar de trazer tratamento contra raios UV, não conta com uma persiana para cobri-lo, o que pode esquentar o interior.

O painel de instrumentos digital é grande, com suas 12,3 polegadas, enquanto a multimídia de apenas nove polegadas é um dos detalhes que denunciam o projeto mais antigo do SUV médio - porém, isso também traz algumas vantagens: enquanto modelos mais recentes da Volvo como o EX30 e o EX90 concentram quase a totalidade dos comandos na tela central, no EC40 ainda há quatro botões para acionar os vidros elétricos dianteiros e traseiros e ajustar os retrovisores externos.

Mesmo assim, nele boa parte dos ajustes já é realizada por meio da multimídia, inclusive os do ar-condicionado - algo que não me agrada.

A integração com o Google e seus variados aplicativos, como o Google Maps, ajuda a compensar os pontos fracos - embora a conexão com celulares via Android Auto e Apple CarPlay requeira o uso de um cabo.

Segurança: como todo Volvo, o EC40 se destaca no quesito segurança, sendo capaz de frear e esterçar o volante automaticamente para evitar ou minimizar eventuais danos causados por uma colisão.

Vem de série com sete airbags, estrutura deformável em caso de colisão e um pacote completo de assistências semiautônomas à condução, que incluem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e a capacidade de fazer por conta própria curvas abertas em rodovias com faixas bem sinalizadas - o condutor deve manter as mãos no volante para não desativar o sistema de segurança.

O EC40 traz, ainda, alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e alerta de mudança involuntária de faixa, dentre outros recursos.

Desempenho e autonomia: o EC40 não é um carro esportivo, apesar de trazer números de desempenho condizentes com um modelo de alta performance: a somatória dos dois motores elétricos rende cerca de 410 cv e impressionantes 68,3 kgfm de torque instantâneo, por se tratar de um carro elétrico.

Com esse conjunto, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em apenas 4,7 segundos, tempo excelente para um veículo que pesa 2.185 kg em ordem de marcha. No mundo real, tais números significam muita tranquilidade para ultrapassagens e retomadas de velocidade ao pegar a estrada.

Com baixo centro de gravidade, proporcionado pelas baterias instaladas no assoalho, e suspensões independentes e bem calibradas nos dois eixos, o comportamento dinâmico é bastante estável, mesmo em mudanças de direção e em velocidades mais altas.

A condução no geral é bem confortável, ainda que os pneus com perfil relativamente baixo e as rodas grandes de 20 polegadas sofram um pouco e tragam alguma aspereza em pisos irregulares.

Equipado com baterias de 82 kWh na versão avaliada, o EC40 proporciona boa autonomia e, rodando na cidade, uma carga poderá ser suficiente para rodar uma semana.

O alcance oficial de 404 km segundo o Inmetro com uma carga completa é totalmente factível e, dependendo do estilo de condução e das características do trajeto, pode até ser superado, inclusive no uso rodoviário - onde a recarga extra em frenagens e desacelerações é menos acionada.

Por falar em recarga, esse é outro destaque do EC40, que aceita carregadores com até 11 kW de potência em corrente alternada, a mesma que temos em casa, e até 150 kW em corrente contínua.

Na prática, espera recarga de 20% a 80% em cerca de 40 minutos nos eletropostos mais potentes e de 0% a 100% em aproximadamente oito horas em carregadores de 11 kW.

Equipamentos de série: volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, assento do motorista com memória, painel digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 9 polegadas com Google integrado mais conexão com fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saídas para as duas fileiras e duas zonas independentes de temperatura, rodas de liga leve de 20 polegadas, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta e rebatimento elétrico, chave presencial, teto solar panorâmico, maçanetas externas com iluminação, som da Harman Kardon com 600 W e subwoofer e faróis e lanternas de LEDs.

