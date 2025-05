Chevrolet S10: o que mudou na veterana para disputa com Hilux e Ranger

Presença constante nas listas de picapes médias mais vendidas, a Chevrolet S10 hoje ocupa a terceira posição na categoria da qual já foi líder, posicionada atrás da Toyota Hilux e da Ford Ranger.

Na mesma geração desde o ano/modelo 2013, o modelo recebeu uma série de atualizações há exatamente um ano para se manter competitiva frente a rivais como Toyota Hilux e Ford Ranger.

Além de receber dianteira reestilizada, que remete ao visual da picape de grande porte Chevrolet Silverado, a S10 incorporou incrementos como a atualização do motor 2.8 turbodiesel, que agora rende 207 cv e 52 kgfm - é 7 cv mais potente e 1 kgfm mais forte do que seu antecessor. Com foco na eficiência, a transmissão automática também evoluiu, de seis para oito marchas.

Esta avaliação foca a versão topo de linha High Country, com preço sugerido de R$ 334.190 em maio de 2025.

Desvendando a Chevrolet S10 High Country

Design: a imponente dianteira dessa reestilização da S10 é idêntica à do Trailblazer, versão SUV da picape da Chevrolet, e isso é uma boa notícia.

O visual, com faróis afilados bem rente ao capô e a grade fontal, onde se destaca a enorme barra cromada, deram uma bela rejuvenescida à aparência da S10.

A cabine, completamente redesenhada, também evoluiu bastante em relação ao modelo anterior, trazendo um revestimento de couro na parte central do painel, replicado nas portas - sem contar o novo painel, agora completamente digital, formando conjunto em peça única com a central multimídia de 11 polegadas. Ficou muito bom.

Vida a bordo: a cabine da S10 está na média das picapes médias, oferecendo espaço suficiente para até cinco ocupantes,

No banco traseiro, o encosto é bem inclinado e o assento não dá tanto suporte para as pernas quanto seria de se esperar.

Mesmo assim, a sensação geral de conforto a bordo é boa - reforçada pelo bom isolamento acústico e pelas baixas vibrações do conjunto motriz.

Boa parte das novidades introduzidas na S10 em meados de 2024 está concentrada na cabine, que traz novos painel, central multimídia, bancos e revestimentos.

Da mesma forma que a Spin e a S10, o painel de instrumentos passa a ser digital, em tela oito polegadas, que traz gráficos bonitos de de fácil leitura. Só que esse painel é simples demais e traz poucas opções de customização, além de alguns layouts pré-definidos.

Por exemplo, não é possível ajustar o cluster para exibir informações como consumo médio de combustível e hodômetro parcial - esses dados estão disponíveis na central multimídia, por meio de um botão dedicado.

Por falar em botões, há ajustes físicos do ar-condicionado, que tem apenas uma zona de temperatura, e não apenas por meio da tela tátil da multimídia, como em outros modelos, inclusive de marcas premium. Por outro lado, diferentemente do Trailblazer, não há saídas de ar dedicadas para os ocupantes do banco de trás.

Por sua vez, a central multimídia MyLink é boa, trazendo respostas rápidas ao toque e interface intuitiva - com o bônus de oferecer conexão à internet dedicada, com sinal bastante superior ao de celulares em geral, com um plano de dados próprio do veículo.

O interior mesclando revestimentos em dois tons ficou bem elegante, enquanto os bancos de couro com espumas de densidades diferentes oferecem bom apoio e são bem confortáveis.

Segurança: nesse quesito, a picape da Chevrolet está bem servida: traz de série seis airbags e assistências à condução como frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, assistente de manutenção de faixa, controle eletrônico de oscilação de reboque, farol alto com ajuste automático, alerta de tráfego cruzado traseiro e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Poderia trazer controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e a capacidade de fazer curvas de raio mais fechado de forma semiautônoma, itens presentes em alguns concorrentes.

Desempenho: a nova geração do motor 2.8 turbodiesel traz força de sobra para a S10, com seus 2.106 kg em ordem de marcha. São 207 cv de potência a 3.600 rpm e bons 52 kgfm de torque, disponíveis cedo, a apenas 2.000 rotações.

A força abundante bem explorada pela nova transmissão de oito marchas, dando agilidade para a picape e seus 5,41 m de comprimento - a aceleração de zero a 100 km/h informada pela General Motors é de 9,4 segundos. Também merece destaque a suavidade nas trocas de marchas, bem escalonadas

As suspensões receberam nova calibragem, o que, de fato, deixou a S10 muito mais agradável de ser dirigida - não chega a proporcionar o refinamento de condução da Ranger, mas não "quica" como antigamente em terrenos irregulares.

O novo câmbio também beneficia o consumo de combustível, bom para um veículo de grande porte: comprovamos na prática médias próximas daquelas informadas pelo ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): 8,9 km/l na cidade e 12 km/l na estrada.

Para condução longe do asfalto, todos os itens esperados estão disponíveis: seletor para tração 4x2 ou 4x4 e caixa de transferência reduzida.

Equipamentos: vem de série com bancos do motorista com ajustes elétricos, painel digital de 8 polegadas, central multimídia de 11 polegadas, wi-fi nativo, sistema de concierge e rastreamento OnStar, câmera de ré, bancos de couro, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, volante ajustável em altura e profundidade, carregamento de celular por indução, rodas de liga leve de 18 polegadas, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, alerta de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado traseiro, sensor de ponto cego, assistente ativo de manutenção de faixa, controle de velocidade de cruzeiro, acendimento automático dos faróis, limpadores do para-brisa com sensor de chuva e tampa da caçamba com amortecimento.

