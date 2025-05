Moto guardada durante 34 anos em SP contra hiperinflação permanece 0 km

Reginaldo de Campinas destaca que o processo de troca de placa amarela pela Mercosul costuma ser demorado e complicado.

Embora combinem com carros e motocicletas antigos, essas chapas, com apenas duas letras, deixaram de ser emitidas em 1990 e rodar com elas hoje é ilegal.

Banco mantém boa forma após 34 anos, bem como a trava lateral de capacete e os grafismos Imagem: Arquivo pessoal

"Para legalizar, o ideal é ter a nota fiscal de quando o veículo foi adquirido zero-quilômetro. Aí fica muito mais fácil e rápido".

"Nesse caso, é necessário apresentar algum licenciamento antigo ou recibo de compra e venda da época", complementa.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.