Porsche milionário de Neymar tem fila de espera e opcional de R$ 300 mil

Carros de corrida adaptados às ruas existem, primordialmente, para que modelos com o GT3 RS possam disputar campeonatos em que a produção em série é requisito de entrada.

Dessa forma, detalhes como o aerofólio gigante existem porque são necessários ao máximo desempenho do carro. O mesmo vale para a falta de isolamento acústico e para os bancos em concha, mais finos que os de outros modelos.

Há espaço para duas pessoas Imagem: Divulgação

O motor 4.0 entrega 525 cv e permite ao GT3 RS ir de zero a 100 km/h em 3,2 segundos, atingindo velocidade máxima de 296 km/h. Em altas velocidades, o barulho do carro torna difícil dialogar sem gritar. O motor fica na parte de trás do carro, que não tem porta-malas pois, sob o capô, há um radiador especial.

Alças substituem as maçanetas por facilitarem o uso com luvas esportivas Imagem: Divulgação

Quem se garante no autódromo também pode desligar as proteções contra derrapagens e ajustar diferentes parâmetros mecânicos do veículo. Foi assim que o GT3 RS marcou o quarto melhor tempo de volta no circuito de Nürburgring, na Alemanha, referência para aferir o desempenho de um esportivo.