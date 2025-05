Mercedes-Benz SL: melhor carro da marca é conversível com tecnologia de F-1

Único conversível da gama atual da Mercedes-Benz, o SL é um dos modelos mais bonitos da atualidade da marca alemã.

Disponível apenas com capota retrátil, também é um dos modelos mais caros da marca - disponível no Brasil com preço sugerido de R$ 1.714.900, só fica atrás do SUV Classe G, à venda por R$ 1.989.900.

Caro e exclusivo, o modelo desta avaliação é, na minha opinião, o melhor carro da Mercedes que hoje você pode comprar, comercializado em nosso mercado exclusivamente na versão 63 S.

É bonito, tem o charme da capota retrátil de lona e traz uma combinação de luxo, conforto, tecnologia e esportividade.

Híbrido plug-in, traz mecânica com tecnologia E Performance derivada dos Mercedes-Benz da Fórmula 1, unindo motor V8 biturbo com um propulsor elétrico para entregar potência combinada de 816 cv, torque de impressionantes 114,8 kgfm e aceleração de zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

É o mesmo conjunto do esportivo Mercedes-AMG GT, nas variantes de duas e quatro portas, e que gradualmente tem sido adotado por todos os AMG topo de linha.

Confira a avaliação a seguir.

Desvendando o Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Imagem: Divulgação

Design: o SL, na minha opinião, é o modelo mais bonito da atualidade na gama da Mercedes-Benz, exibindo carroceria baixa e esguia, com capô alongado e traseira curta em forma de cunha.

Na comparação com o cupê GT, a dianteira é mais elegante, dotada de faróis triangulares que se prolongam até os para-lamas, ladeando a grade Panamericana com frisos cromados na vertical utilizada nos Mercedes-Benz AMG - sigla que designa as versões mais caras e potentes da montadora alemã.

Imagem: Divulgação

Nas laterais, destaque para as belas rodas raiadas de 21 polegadas com pintura preta presentes no exemplar avaliado, além das maçanetas retráteis das portas, que se iluminam quando o carro é destravado.

A traseira, como em outros modelos recentes da Mercedes-Benz, belas e estreitas lanternas de LED horizontalizadas com a estrela de três pontas no centro da tampa do porta-malas - que traz uma asa traseira embutida, a qual pode ser levantada por meio da multimídia ou do volante multifuncional ou acionada automaticamente em velocidades mais altas.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: a principal característica do Mercedes-AMG SL 63 S E Performance é o fato de ser um conversível de luxo - que na atual geração, lançada em 2023 na Europa, tem um charme a mais, pois trocou a capota retrátil metálica por uma unidade de lona, que ajuda a reduzir o peso do veículo e remete a gerações anteriores do modelo.

A experiência de rodar com a capota abaixada é única, embora os donos de SL raramente irão fazer isso em vias urbanas, por razão óbvia de segurança.

O acionamento da capota é rápido e pode ser feito por meio de um botão no painel, que deve ser mantido pressionado até ela ser erguida ou recolhida, ou por meio da tela tátil de 11,9 polegadas da central multimídia.

Imagem: Divulgação

Vale destacar que, apesar de medir 4,7 m de comprimento e 2,1 m de largura, o SL não traz cabine muito espaçosa.

Os dois assentos traseiros, por exemplo, acomodam apenas crianças ou adultos com até 1,5 m de altura, conforme a própria fabricante. Mesmo os ocupantes dos confortáveis bancos dianteiros, dotados de ajustes elétricos e até de massageadores, não têm tanto espaço disponível para as pernas, caso haja ocupantes na segunda fileira.

Para acomodar a capota quando ela está recolhida, o porta-malas, com acionamento elétrico, também é pequeno, com apenas 110 litros de capacidade.

Imagem: Divulgação

Por outro lado, todo o habitáculo é revestido de materiais nobres, incluindo os bancos frontais de couro Nappa legítimo.

A lista de mimos a bordo é complementada pelo ar-condicionado de duas zonas com saídas de ar aquecido na altura dos apoios de cabeça dianteiros, central multimídia com inclinação ajustável, iluminação ambiente com 64 opções de cores, sistema de som premium da Burmester com 650 W de potência e Dolby Atmos, painel digital com tela de 12,2 polegadas de alta resolução e head-up display - que projeta velocidade e outras informações relevantes no para-brisa.

Imagem: Divulgação

Segurança: a quantidade de assistentes eletrônicos é grande, incluindo alerta de ponto cego e de saída involuntária de faixa, frenagem automática dianteira e traseira com alerta de colisão e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

A extensa lista de assistências à condução inclui o esterçamento automático do volante em rodovias - ou seja, o SL é capaz de fazer curvas sozinho em rodovias com faixas bem demarcadas.

A proteção é complementada por airbags dianteiros, laterais e de cortina e detecção de condutor desatento.

Vale mencionar a tração integral inteligente não serve apenas para reduzir tempo de volta, mas também ajuda - e muito - a manter o carro estável e na trajetória, com o auxílio dos controles de tração e estabilidade.

Imagem: Divulgação

Desempenho: a ficha técnica é de impressionar, trazendo potência combinada de 816 cv e torque de 114,8 kgfm - com esses números, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em apenas 2,9 segundos.

O sistema híbrido plug-in é voltado ao desempenho - é por isso que as baterias têm pouca capacidade de armazenamento de energia, de apenas 6,1 kWh, para não deixar o carro ainda mais pesado - são 2.195 kg em ordem de marcha.

Imagem: Divulgação

É possível rodar cerca de 13 km no modo 100% elétrico com as baterias totalmente carregadas - contudo, se você pisar forte e explorar os 204 cv e 32,6 disponíveis do motor elétrico, instalado no eixo traseiro, a autonomia fica consideravelmente reduzida.

Essas mesmas baterias, vale a pena destacar, também são recarregáveis por meio das desacelerações e das frenagens e também através do motor a combustão.

Imagem: Divulgação

O ponto negativo é que a recarga só pode ser feita em carregadores lentos, de corrente alternada e potência máxima de apenas 3,7 kW.

O sistema de distribuição da tração entre os eixos é automático, enquanto a rápida transmissão de dupla embreagem tem nove marchas - sozinho, o propulsor 4.0 V8 biturbo rende 612 cv e 86,7 kgfm, mas o auxílio elétrico está sempre disponível, já que o sistema híbrido trata de manter uma carga mínima das baterias.

A suspensão é um dos destaques e confere ao SL diferentes personalidades, por meio do sistema de bolsas de ar que ajusta a rigidez dos amortecedores de acordo com o estilo de condução - apesar das rodas de 21 polegadas, o conversível é capaz de rodar com bastante conforto - o comportamento dinâmico, no ajuste mais esportivo, é bastante satisfatório.

Imagem: Divulgação

Um capítulo à parte é o ronco do motor de oito cilindros, que pode ficar mais forte ao toque de um botão -também merecem destaques os freios com discos de carbono cerâmica de série nas quatro rodas, que param o veículo com eficiência mesmo soba as exigências do uso em pistas de corrida.

Apesar de ser pesado e medir 4,7 metros de comprimento, o SL surpreende pela agilidade na condução, graças às rodas traseiras esterçantes - elas giram no sentido contrário das dianteiras para facilitar as manobras e viram no mesmo sentido em altas velocidades, a fim deixar o veículo mais estável nas curvas.

Imagem: Divulgação

Em relação ao consumo médio, até que ele não é tão alto, desde que as baterias do sistema híbrido estejam carregadas: nessa condição, obtive médias próximas dos números oficiais do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): 8,8 km/l de gasolina na cidade e 11,1 km/l na estrada.

Contudo, especialmente na cidade, se a carga das baterias estiver baixa, o gasto médio de combustível fica mais compatível com o de um carro com motor V8 biturbo: cerca de 5 km/l no ciclo urbano.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável eletricamente em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, massagem e memória, bancos revestidos de couro Nappa, iluminação ambiente com 64 cores, assistente pessoal de corridas em autódromos, suspensão a ar adaptativa com ajuste automático de nível, tração integral, seletor de modos de condução, ajuste do ronco do motor, recarga de celular por indução, faróis e lanternas traseiras de LEDs, alarme, chave presencial, partida do motor por botão, capota de lona retrátil, ar-condicionado digital com duas zonas e ventilação com aquecimento nos apoios de cabeça dianteiros, central multimídia de 11,9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital de 12,2 polegadas, som premium da Burmester com 650 W e Dolby Atmos, freio de estacionamento eletrônico, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco de carbono cerâmica nas quatro rodas, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem autônoma com alerta de colisão, detector de fadiga, farol alto adaptativo, assistente de tráfego cruzado traseiro, monitoramento externo "360 graus" por meio de câmeras, retrovisores externos com rebatimento elétrico, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, rodas traseiras esterçantes e rodas de liga leve de 21 polegadas..

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.