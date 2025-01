Novo Chevrolet Blazer é SUV premium que roda 500 km sem gastar combustível

O Chevrolet Blazer ficou conhecido no Brasil como o SUV da picape S10 e estava fora do mercado local há mais de uma década.

No ano passado, o utilitário esportivo voltou totalmente diferente, na forma de um veículo premium com propulsão 100% elétrica.

Construído sobre nova plataforma modular para veículos movidos a baterias, o Blazer EV chega com visual bem esportivo, porte avantajado e autonomia de quase 500 km na conservadora medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Os números de performance também se destacam: são 347 cv de potência.

Confira a seguir a avaliação da novidade da Chevrolet, que tem preço sugerido de R$ 495.790 na data de publicação desta reportagem e também é disponibilizado por assinatura, ao custo inicial de R$ 14.892,72 por mês.

Desvendando o Chevrolet Blazer EV

Imagem: Divulgação

Design: o Blazer EV traz design bem esportivo, onde chamam a atenção as rodas de 21 polegadas e a carroceria cheia de vincos.

O acabamento externo traz vários detalhes na cor preta, reforçando a pegada esportiva, enquanto a dianteira exibe uma barra iluminada rente ao capô com direito a animação ao liga e recarregar o veículo - até a gravatinha da Chevrolet pulsa enquanto o carro está plugado na tomada.

A traseira elevada exibe lanternas em forma de "Y" que avançam sobre as laterais e também trazem uma animação enquanto as baterias do sistema elétrico são reabastecidas.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo mais de 3 m de distância entre-eixos, o Blazer EV oferece bom espaço para acomodar até cinco ocupantes, especialmente no assento traseiro - a capacidade do porta-malas também é boa, mas, com seus 436 litros disponíveis, poderia ser maior, considerando o porte do SUV.

A cabine traz acabamento caprichado, trazendo superfícies macias ao toque e costuras vermelhas nos confortáveis bancos e também no volante.

Imagem: Divulgação

Dentro do Blazer, o maior destaque vai para a central multimídia gigante, com tela de 17,7 polegadas e integração com o Google - o que inclui funcionalidades como GPS nativo com indicação pontos de recarga e projeção de carga da bateria no fim do trajeto.

Para usuários de iPhone, o ponto negativo é a ausência de conectividade via Apple CarPlay.

Imagem: Divulgação

A lista de comodidades a bordo é extensa e inclui bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e memória para o assento do motorista, ar-condicionado de duas zonas, pedais ajustáveis e 26 opções de cores para customizar o habitáculo.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Blazer EV muito bem servido no que se refere à segurança.

Além de trazer oito airbags, vem de série com um pacote completo de assistências à condução, como alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa - o carro é capaz de fazer curvas sozinho, mas esse sistema é desativado após alguns segundos se você não mantiver as mãos no volante.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o Blazer EV não é exatamente um carro esportivo, com suas cerca de 2,5 toneladas. Contudo, anda bem, graças ao torque instantâneo de bons 44,9 kgfm e à potência de 347 cv - a aceleração oficial de zero a 100 km/h é de 5,8 segundos.

A direção elétrica não é das mais diretas, mas traz calibragem adequada para o porte do carro, enquanto as suspensões têm ajuste confortável, mesmo com rodas de grande diâmetro, sem apresentar rolagem excessiva da carroceria.

A tração traseira agrada quem busca um toque mais esportivo na condução, mas poderia ser integral, para deixar o carro ainda mais estável e previsível.

Equipado com baterias de 102 kWh, o Blazer EV se destaca no que se refere à autonomia: o alcance é de até 481 km no ciclo do Inmetro, que passa de 500 km no uso real.

A recarga das baterias é outro ponto alto do SUV elétrico da Chevrolet, que aceita potência de até 22 kW na corrente alternada e até 190 kW na corrente contínua, em carregadores rápidos - neles, é possível preencher até 80% da capacidade de carga em cerca de 40 minutos.

A capacidade de recarga nas frenagens e desacelerações também é boa e chega a 240 kW.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação, banco do motorista com memória, volante aquecido, teto solar panorâmico, som premium Bose, painel com tela customizável de 11 polegadas, central multimídia com tela de 17,7 polegadas, conexão sem fio de celulares via Android Auto, bancos revestidos parcialmente com couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sistema ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem autônoma, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de liga leve de 21 polegadas, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, câmeras "360 graus" de alta resolução, GPS integrado, chave presencial e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.