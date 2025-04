Omoda 3: SUV chinês rival de Kardian, Pulse e VW Tera será feito no Brasil

O crossover será produzido na futura fábrica da marca chinesa no país em uma instalação que ainda está em definição e pode ser localizada na antiga unidade da Troller no Ceará ou até mesmo em Jacareí (SP) no espaço que era da Caoa Chery. O objetivo, claro, é se tornar o carro de maior volume em termos de venda no Brasil e levar a marca a outro patamar.

Imagem: Raphael Panaro/UOL

O Omoda 3 surpreende com seu tamanho compacto e, principalmente, um design muito agressivo. Informações ainda são escassas, porém o modelo deve se situar na faixa dos 4,20 m de comprimento e ocupar o segmento de entrada onde estão Renault Kardian, Fiat Pulse e também do Volkswagen Tera.

O visual chama atenção, principalmente, da dianteira com linhas afiadas, para-choque bem esportivo e conjunto ótico em dois estágios: em cima ficam os as luzes de condução diurna de LED, bem afiladas e, abaixo, estão os faróis principais.

Atrás, um desenho mais comum com as lanternas semelhantes as do Omoda 7 com o arranjo interno em formato de raio. A diferença é que a peça, também interligada por uma

moldura preta, avança pela lateral em direção ao arco de roda. Estás, inclusive, são de 19 polegadas.

Versões a combustão e híbrida