GWM Ora chega à linha 2026; veja o que muda e preços do elétrico chinês

Na linha 2026, o Ora 03 Skin BEV48 chega por R$ 169 mil e o GT BEV63, R$ 199 mil.

O que aconteceu

Imagem: Divulgação

O GWM Ora 03 agora traz o novo logotipo GWM centralizado em destaque na tampa do porta-malas e passa a contar com teto solar de série nas duas versões.

A cor Cinza Zenith fosca, que estreou na série especial GT Approve, tornou-se um opcional da configuração GT BEV63.

Ainda há a conectividade com o aplicativo My GWM, que permite o monitoramento e o controle remoto de diversas funções do veículo. Além disso, a linha 2026 mantém a atualização que foi feita no início deste ano: a oferta de estepe.