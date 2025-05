'Você parou igual idiota': cartão debochado vira hit entre motoristas

"A ideia surgiu no ano passado, quando percebi que lá fora já existiam cartões parecidos. Aqui no Brasil, o pessoal deixava bilhetinhos à mão, mas nada que fosse prático e divertido ao mesmo tempo", conta Vitor, que divide seu tempo entre o estágio em consultoria e os pedidos do site que criou do zero, no esquema "madrugada e café".

De hobby a negócio

Tudo começou como uma brincadeira para testar ferramentas digitais, aprender design gráfico e, claro, desabafar as frustrações do trânsito. "Eu ando de moto e vivo entre São Paulo e o ABC. Vejo cada absurdo... Minha namorada vive dizendo que eu fico indignado no trânsito. Então quis achar uma forma engraçada de reagir sem brigar ou causar prejuízo", explica.

Os kits são vendidos online. O combo com 10 cartões custa R$ 14,99, enquanto o pacote com 200 unidades sai por R$ 129,99. O material é um tipo de cartão resistente, com acabamento em formato de cartão de visita — ideal para deixar sob o limpador de para-brisa.

"Não é para ofender. A ideia é provocar aquele desconforto momentâneo que faz a pessoa pensar: 'poxa, fui vacilão mesmo'. É melhor isso do que sair riscando o carro dos outros, né?", brinca Vitor.