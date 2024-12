Melhor que Mustang? Hatch da Mercedes tem metade dos cilindros e anda mais

Os hatches médios quase sumiram do mercado e as poucas opções disponíveis são de marcas premium - com as alemãs Audi, BMW e Mercedes-Benz.

No caso da montadora com o emblema da estrela de três pontas, seu representante na categoria é o Classe A - do qual a versão mais potente, equipada e preparada para acelerar é da divisão esportiva AMG.

O Mercedes-AMG A 45 S é quase um carro de corrida utilizável no dia a dia, equipado com o motor de quatro cilindros produzido em série mais potente do planeta - capaz de render 421 cv e 51 kgfm, que permitem acelerar de zero a 100 km/h em apenas 3,9 segundos e atingir a velocidade máxima de 270 km/h.

Dotado de carroceria e suspensão extremamente baixas, o A 45 S dá um show de engenharia refinada, trazendo "truques" como suspensão ativa, que pode variar a rigidez dos respectivos amortecedores, tração integral e escapamento com ronco ajustável.

Tudo isso com bastante luxo e tecnologia, que inclui cabine repleta de materiais premium, bancos elétricos com memória, painel digital e ar-condicionado de duas zonas.

Esses e outros itens cobram o seu preço: sem incluir opcionais, o hatch super apimentado da Mercedes-Benz custa R$ 600.900 e é mais caro do que o Ford Mustang, hoje disponível por R$ 529 mil.

Sou muito fã do Mustang, que sai da imobilidade e chega a 100 km/h em 4,3 segundos, mas o A 45 é mais rápido e traz alguns refinamentos técnicos que o cupê da Ford não tem.

Pena que, segundo rumores, o hatch Classe A e as suas derivações deverão sair de linha até 2027 sem ganhar um substituto.

Qual dos dois você colocaria na garagem?

Desvendando o Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+

Imagem: Divulgação

Design: o A 45 S entrega à primeira vista que não é um hatch qualquer, com sua carroceria baixa e quase "colada" no asfalto.

Destaque para os faróis e as lanternas finos e alongados, o capô longo.

Não tem como passar despercebido, ainda mais na versão 45 S com grade Panamericana, com filetes na vertical, que identifica as versões da divisão esportiva AMG.

O estilo esportivo vem acompanhado de vários detalhes funcionais, que melhoram a aerodinâmica e a performance, como as aletas de fibra de carbono nas laterais e as grandes entradas de ar no para-choque frontal.

A "assinatura AMG" inclui para-choques e carroceria alargados, rodas raiadas de 19 polegadas com pintura preta fosca e pinças de freio vermelhas, asa na tampa do porta-malas e extrator de ar traseiro preto brilhante com quatro ponteiras de escape.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: por dentro, os cintos de segurança são vermelhos - mesma tonalidade da costura do volante e dos bancos, enquanto as saídas do ar-condicionado e partes do painel e das portas têm iluminação de LEDs cuja cor pode ser personalizada - criando um contraste com o acabamento interno predominantemente preto, que combina couro, microfibra e metal. Tudo sem exageros.

Mesmo sendo o menor automóvel da Mercedes-Benz, o A 45 S traz bom espaço para quatro ocupantes, com 2,73 m de entre-eixos - 3 cm a mais do que o Toyota Corolla, para se ter uma ideia.

O porta-malas de 370 litros é adequado para o uso cotidiano, o que é bem-vindo em um esportivo de alto desempenho.

O Mercedes-AMG A 45 S tem tantas funcionalidades que é necessário algum tempo para aprender a operar todos os recursos disponíveis.

A extensa lista de mimos dessa versão inclui sistema de som premium Burmester com 12 alto-falantes e 710 W de potência, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com memória, head-up display e soleiras iluminadas.

Os controles são concentrados em duas telas de alta resolução com 10,25 polegadas cada. A da central multimídia tem conectividade sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay - também há recarga de smartphones por indução.

A multimídia traz interface bonita e intuitiva, enquanto a tecnologia de comandos por voz MBUX, ativada pela frase "Ei, Mercedes", frequentemente não entende os comandos e ainda tem muito a evoluir - mas isso não é exclusividade da marca alemã.

Imagem: Divulgação

Segurança: a quantidade de assistentes eletrônicos é grande, incluindo alerta de ponto cego e de saída involuntária de faixa, frenagem automática dianteira e traseira com alerta de colisão e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Porém, faltam alguns recursos disponíveis em modelos maiores da Mercedes, como esterçamento automático do volante em rodovias. Questão de hierarquia na gama da montadora europeia.

A proteção é complementada por airbags dianteiros, laterais e de cortina e detecção de condutor desatento.

Vale mencionar a tração integral inteligente não serve apenas para reduzir tempo de volta, mas também ajuda - e muito - a manter o carro estável e na trajetória, com o auxílio dos controles de tração e estabilidade.

Imagem: Divulgação

Desempenho: trazer o motor de quatro cilindros produzido em série mais potente do mundo é garantia de alto desempenho.

No caso do A 45 S, o propulsor 2.0 turbo é cheio de truques, como turbo com válvula de alívio de pressão eletrônica, para entregar 421 cv de forma progressiva e com torque de sobra, mesmo em baixas rotações.

Tudo depende do quanto e quão rapidamente você pisa no pedal do acelerador.

O câmbio automatizado de dupla embreagem e oito marchas traz trocas muito rápidas. Mesmo no modo de condução mais confortável, frequentemente reduz marcha para manter o motor "cheio".

Por falar em conforto, o A 45 S traz, naturalmente, suspensões mais rígidas. Contudo, é bem utilizável no cotidiano - apesar do pouco vão livre do solo, que exige cuidado redobrado para não raspar o para-choque nem algum componente sob o assoalho.

O volante com base achatada tem ótima pegada e é muito fácil encontrar a melhor posição de dirigir.

Já a direção elétrica progressiva é bem esperta, fazendo boa parceria com a tração integral, que distribui o torque de forma variável para cada eixo de forma a manter o carro "colado" no asfalto.

É possível selecionar no volante ou na tela da central multimídia a "personalidade" do carro para uma tocada mais "civilizada" ou ajustada para correr em autódromo, com direito até a modo drift.

Imagem: Divulgação

Os modos de condução modificam parâmetros como carga dos amortecedores, "sensibilidade" do acelerador, rotação para troca de marchas e nível de interferência dos controles de tração e estabilidade.

Quanto ao consumo, ele surpreende para um veículo com mais de 400 cv. Com o pé leve e pouco tráfego, o consumo chegou a cerca de 8 km/l de gasolina na cidade e 12 km/l na estrada - segundo o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as médias são de, respectivamente, 7,9 km/l e 10,5 km/l.

Porém, basta pisar mais fundo que a autonomia cai consideravelmente. No trânsito de uma cidade como São Paulo, algo em torno de 5 km/l é a média que você pode esperar no mundo real.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos e memória, suspensão adaptativa, tração integral, seletor de modos de condução, ajuste do ronco do motor, recarga de celular por indução, faróis e lanternas traseiras de LEDs, alarme, chave presencial, partida do motor por botão, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, central multimídia de 10,25 polegadas, painel digital de 10,25 polegadas, freio de estacionamento eletrônico, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem autônoma com alerta de colisão, detector de fadiga, farol alto adaptativo, assistente de tráfego cruzado traseiro, monitoramento externo por meio de câmeras, retrovisores externos com rebatimento elétrico, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e rodas de liga leve de 19 polegadas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.