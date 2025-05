Nivus GTS x Fastback Abarth: veja qual SUV cupê esportivo entrega mais

Fiat Fastback Abarth: 12,9 km/l (gasolina); 9,1 km/l (etanol)

Volkswagen Nivus GTS: 14,2 km/l (gasolina); 9,9 km/l (etanol)

Porta-malas do Fastback é avantajado, mas espaço na segunda fila nem tanto Imagem: Divulgação

Espaço interno e acabamento: estilos distintos

Ambos os modelos são SUVs compactos, mas o Fastback é consideravelmente maior — tem 4,43 metros de comprimento contra 4,27 m do Nivus. Isso se reflete no espaço interno, mas especificamente no seu porta-malas de 516 litros, contra 415 l do rival.

Isso pode enganar quem embarca nos bancos de trás e nota espaço limitado para as pernas, principalmente pelo entre-eixos idêntico ao do Pulse (2,53 m). Os dois SUVs, na verdade, são o mesmo carro em vários aspectos, com mudanças concretas no caimento cupê, principalmente.